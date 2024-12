Adrián Mercado: “El 2024 fue un año, para las PyMEs, muy triste”

La situación de las pequeñas y medianas empresas no fue la mejor durante el 2024, son muy pocas las PyMEs que tuvieron un balance positivo y las demás debieron cesar su producción, otras cerraron o tuvieron que vender su maquinaria para seguir enfrentando los gastos fijos. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el referente del sector inmobiliario, Adrián Mercado.

“Fue un año, para las PyMEs, muy triste, porque una cosa es cuando una PyME renueva para modernizarse y comprar algún equipo 0 kilómetro o algo más moderno de lo que tiene y otra cosa fue lo que pasó en 2024”, comentó Adrián Mercado. “El 80% de las PyMEs cesaba la actividad o la escasez de compra que había recaía en vender parte de los equipos que tenían para poder sobrellevar adelante parte de los gastos fijos que tenían”, agregó.

Los industriales ven como alternativa la venta de máquinas ante el aumento de la capacidad ociosa

Posteriormente, Mercado planteó: “La capacidad ociosa sigue estando prácticamente en un 60%, muchas veces así como se dan vuelta y ven que los fierros están parados, tratan de ver cómo hacen plata con esa máquina aún perdiendo más del 50% del valor de lo que la podrían haber vendido el año pasado”.

“Los industriales tienen que cerrar los ojos y agarrar lo que le dan o sino la otra es endeudarse yendo al banco a tratar de que le den plata para ver cómo puede subsistir, pero tiene 2 problemas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Endeudarse y ver qué pasa, y con esa plata pagar quincenas, aguinaldos o vacaciones, la otra alternativa es vender y no meterse en deudas con un banco”.

Por otro lado, el referente del sector inmobiliario señaló: “Desde la pandemia a esta parte, a través de las plataformas electrónicas que hay ahora, nos dio la oportunidad de que muchos nichos que antes no teníamos la crisis no se siente tanto como en otro momento hubiera pasado”. A su vez, remarcó que, “la posibilidad de vender a nivel nacional da esa chance que antes no la teníamos”.

Apenas el 20% de las PyMEs tuvo un 2024 saludable

Para finalizar, Mercado expresó: “En porcentaje, el 20% de lo que son PyMEs tuvieron un año 2024 saludable, el 80% no la pasó para nada bien, muchos se han endeudado y siguen endeudándose, además de muchos tratando de ver cómo sobreviven reconvirtiéndose”.