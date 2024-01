Agro: preocupación por la falta de precipitaciones en las zonas de producción

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones en algunas zonas del agro comienzan a poner en riesgo las expectativas de una fuerte entrada de divisas para la Argentina. Si bien la cosecha será mejor que la anterior, los productores están preocupados por la falta de lluvia desde hace 15 días, además que deben convivir con mucho calor y fuertes vientos. Con el fin de ampliar este panorama, este medio le consultó a la ingeniera agronoma, Paulina Lescano.

“En las expectativas de ingresos de divisas hablaban de cerca USD 30.000 millones para la nueva campaña, las cuales incluían un récord de producción y buenos precios internacionales”, recordó Paulina Lescano. “Desde la parte productiva empezamos a tener una gran preocupación, porque hace 15 días que no llegan precipitaciones a las principales zonas de producción”, agregó.

Se estima baja de rindes y caída de los precios internacionales de no haber lluvias

Posteriormente, Lescano planteó: “Ya empezamos a ver algunos productores que hablan de bajas de rinde, o sea, que esa gran expectativa que había de super cosecha empieza a tener alguna preocupación”. Luego, manifestó que, “también hemos visto una fuerte baja en los precios internacionales de lo que nosotros exportamos, principalmente maíz y soja”.

“Tenemos un panorama donde no se habla de que no va a ser alta la cosecha, va a seguir siendo alta todavía, pero estamos en un punto donde necesitamos si o si lluvias en menos de una semana como para no empezar a hacer reducciones más importantes”, sostuvo la entrevistada.

Provincia de Buenos Aires: una de las zonas más críticas

Por otro lado, la ingeniera agrónoma señaló: “La provincia de Buenos Aires está en una situación bastante crítica y los productores están muy preocupados. En algunos casos ya hablan de caídas de rinde importantes y otros todavía aguantan a que lleguen lluvias”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en Córdoba ya se ven algunas situaciones así, donde ya empezaron a hacer recortes que todavía no son grandes, pero están en una situación de alerta y angustia”.

“Estamos en esta situación del país en el cual uno se pone contento porque no te aumentan algo”, expresó Lescano. Para finalizar, dijo que, “es un alivio que finalmente no se aumenten los derechos de exportación, que siguen siendo históricamente altos y somos el único país del mundo que los tiene”.