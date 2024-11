El foco de la agenda económica en Argentina está centrado en la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y cómo eso podría beneficiar al país de cara, por ejemplo, a un posible acuerdo con el FMI. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Agustín Monteverde.

“Trump es un candidato que va camino a una economía más dinámica, la agenda 2030 que impulsaba el partido demócrata, en gran medida, va contra la explotación de una serie de recursos que en este caso queda de lado”, comentó Agustín Monteverde. “En cuanto al impacto que pueda tener para Argentina, Argentina necesita de Estados Unidos pero Estados Unidos también necesita de un socio en la región”, agregó.

El triunfo de Donald Trump podría acelerar un acuerdo con el FMI

Posteriormente, Monteverde planteó: “La victoria de Trump puede brindar un puente de plata por parte del FMI para asegurar el levantamiento del cepo, si bien el problema de flujos ya está resuelto, persistía un problema de stocks”. Luego, manifestó que, “este triunfo podría dar la solución en ese punto y sobre todo acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”.

“No exageraría el tema del proteccionismo de Donald Trump, Estados Unidos es el país más abierto del mundo, si lo de Trump es proteccionismo Argentina vive en el comunismo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que seguramente ocurra no va a ser que no dejen entrar determinado producto sino que ese producto no entre con la facilidad con que habitualmente entran los productos a Estados Unidos”.

Acuerdos bilaterales

Por otro lado, el economista, señaló: “Será cuestión de Argentina el saber negociar y para eso tenemos que reforzar nuestra política de acuerdos bilaterales, hay que acabar con tanto multilateralismo que no nos llevó a ningún lado, no salió un solo acuerdo, todavía damos vueltas con la Unión Europea”.

Sobre el final, Monteverde destacó que, “en buena medida hay una complementariedad entre Argentina y Brasil en algunos productos, pero tenemos problemas en muchos otros y tenemos problemas de política u orientación, el Mercosur ha sido más un grillete que una solución”.