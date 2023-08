Monotributo: habrá un diferimiento de pago por 6 meses para las primeras 4 categorías

El fin de semana, el ministro de economía, Sergio Massa, realizó una serie de anuncios donde habló de las distintas medidas económicas que se implementarán en Argentina. Entre ellas se encuentra un determinado beneficio para los monotributistas que pertenezcan a determinadas categorías. En este contexto, este medio se comunicó con el contador público, César Litvin.

“Este ´plan platita´ intenta poner dinero en el bolsillo de algunas personas y trata de contemplar los efectos devastadores que tiene la inflación”, comentó César Litvin, que luego agregó: “También posee unas medidas expansivas, es decir, que va a generar más emisión monetaria porque no hay recursos genuinos como para hacer frente a este ´plan platita´”.

Monotributo productivo, la posibilidad de formalizar trabajadores

Con respecto al monotributo, Litvin expresó que, “es muy poca recaudación y no mueve el amperímetro”. A su vez, explicó que lo que trata de contemplar el anuncio de Sergio Massa, “es crear lo que se llama un monotributo productivo, que es formalizar algunos trabajadores independientes que están en la informalidad”. Por otro lado, aclaró que en la nueva medida se permite un diferimiento por 6 meses a las primeras cuatro categorías.

Para quien blanquee contará con el beneficio de liberarse de todos los impuestos

“Para el que blanquea, a nivel de comisión, es un blanqueo tradicional con todos los beneficios, como puede ser la liberación de todos los impuestos”, sostuvo el contador público sobre los blanqueos. En relación a este tema, dijo que tiene alícuotas bajas y duraría un año, “desde que sea aprobado por un año, o sea que esto va a trascender este gobierno y seguramente irá al próximo”.

Posteriormente, el entrevistado señaló que el blanqueo genera adhesión cuando hay un contexto de confianza, seguridad jurídica y normas claras. “Nuestro sistema tributario sigue teniendo un sesgo anti inversión. Es incompatible un blanqueo si no hay confianza, pero también es incompatible si no se baja bienes personales que tiene alícuotas que llegan a ser confiscatorias”, completó,

En la actualidad muchos contribuyentes son acreedores del fisco

“En una Argentina casi sin moneda, no hay precio, entonces, no se sabe a qué valor vender y cómo se va reponer. Si se vende y no se repone, sabemos que ese camino tiene un problema muy grande en el corto plazo”, aseveró Litvin. Por otro lado, mencionó que uno de los temas que impacta mucho es la relación entre el fisco y el contribuyente: “El contribuyente suele ser deudor del fisco, en la actualidad, muchos contribuyentes son acreedores del fisco”.