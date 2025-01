Argentina habilitará pagos en dólares con tarjeta de débito: ¿Cómo funcionará?

El Banco Central de Argentina planea aprobar en los próximos días una normativa que permitirá el uso de tarjetas de débito para pagar en dólares dentro del país. Hasta ahora, esta funcionalidad estaba restringida exclusivamente a compras en el exterior.

Esta medida apunta a dinamizar el gasto en dólares acumulados en las cuentas bancarias, facilitar transacciones comerciales y reactivar el consumo, especialmente en bienes duraderos.

Un mercado que busca dinamizarse

El cambio permitiría que los consumidores realicen compras en dólares en comercios habilitados, desde cadenas de electrodomésticos hasta agencias de autos usados. El periodista especializado en economía, Fernando Meaños destacó que “el gobierno busca que productos como televisores, heladeras o autos usados, cuyos precios suelen fijarse en dólares, puedan pagarse directamente en esa moneda”.

Este mecanismo simplificaría las transacciones al evitar conversiones de divisas y problemas asociados con los tipos de cambio. “El precio estará en dólares y se debitará directamente desde la cuenta en esa moneda, sin operaciones cambiarias intermedias”, explicó Meaños.

Empresas como Visa, Mastercard y adquirentes de terminales POS, como Payway, ya han avanzado en los aspectos tecnológicos necesarios para habilitar esta modalidad de pago. La normativa será voluntaria para los comercios, quienes decidirán si adoptar el sistema les resulta conveniente. Sin embargo, se espera que tenga mayor aceptación en negocios que ofrecen bienes de alto valor.

Un contexto financiero que impulsa la medida

Argentina cuenta con una significativa acumulación de dólares en el sistema bancario, producto del blanqueo de capitales y las restricciones para otorgar créditos en esta moneda. Meaños subrayó: “Ingresaron casi 21.000 millones de dólares en efectivo al sistema financiero, pero los bancos no siempre encuentran a quién prestarles”.

La nueva normativa permitiría que esos fondos se canalicen hacia el consumo, beneficiando tanto a los consumidores como a las empresas. Al facilitar el gasto directo en dólares, el gobierno busca fomentar la economía real y estimular sectores como pequeñas y medianas empresas (pymes).

Un modelo inspirado en prácticas internacionales

El sistema propuesto sigue ejemplos de países como Uruguay y Brasil, donde los consumidores pueden elegir la moneda en la que desean realizar sus pagos al usar sus tarjetas de débito. En la práctica, los comercios locales también podrán exhibir precios tanto en pesos como en dólares, permitiendo a los clientes optar por la opción más conveniente.

El principal beneficio para los consumidores es la transparencia en los precios, ya que no dependerán de tasas de cambio fluctuantes al momento de realizar compras en dólares. Sin embargo, la implementación podría representar un desafío para pequeños comercios que no suelen manejar precios en moneda extranjera. “Seguramente no será atractivo para un almacén de barrio, pero sí para negocios enfocados en bienes duraderos”, afirmó Meaños.

Impacto económico y comercial esperado

La expectativa es que esta medida reactive el consumo, especialmente en sectores que enfrentan una demanda estancada. Según Meaños, el gobierno busca “alimentar la actividad de pequeños comercios, pymes y otros sectores empresarios que necesitan un impulso”.

El lanzamiento del sistema también coincide con campañas comerciales ya planificadas por cadenas de electrodomésticos y empresas de tarjetas de crédito, lo que refuerza el interés por la iniciativa.

En el corto plazo, se espera que el Banco Central oficialice la normativa que permitirá realizar pagos en dólares con tarjetas de débito. Esta medida, orientada a movilizar los dólares del blanqueo y reactivar el consumo, marcará un cambio significativo en el comercio y el sistema financiero argentino.

Para finalizar, Fernando Meaños dijo: “El gobierno no quiere esperar más para implementar un sistema que promete dinamizar tanto el comercio como la economía en general".