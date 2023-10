Aseguran que en Israel hay un "consenso total" civil para avanzar con la eliminación de Hamas

El conflicto entre Israel y Hamas se encuentra cada vez más álgido por la posible invasión terrestre a la Franja de Gaza en las próximas horas. Además, la visita clave de Joe Biden a Israel es un factor clave a tener en cuenta.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Miguel Steuermann, director general de Radio Jai, quien habló sobre las últimas novedades del conflicto entre Israel y la agrupación terrorista.

Novedades de la guerra entre Israel y Hamas

“Soy humanista y no hay dolor humano que no me duela profundamente, el Hamas es el mal absoluto”, dijo Steuermann, quien luego completó: “Vimos muchos genocidios en la historia de la humanidad pero ni siquiera ISIS había hecho esto”.

“Hubo bebés decapitados, niños atados con alambre e incinerados delante de sus padres, nunca se vio este nivel de horror y locura”, disparó el entrevistado. “Hamas es el horror absoluto, su propia población es rehén”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que la estrategia de Hamas no respeta las reglas de la guerra. “Israel tiene ciudadanos cautivos y, por otro lado, tiene una gran presión interna para exterminar a Hamas”, complementó.

Finalmente, Steuermann dijo que Israel siempre buscó ayudar a los palestinos e integrarlos. “Hoy ya no nos importa, hoy hay un consenso de que no hay que dialogar más”, concluyó el especialista.