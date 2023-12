Con 153 estados miembros que votaron a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, la Asamblea General de la ONU adoptó por mayoría una resolución que exige un alto el fuego humanitario en Gaza. Para hablar sobre esta postura del organismo internacional, Canal E se comunicó con Gabriel Ben Tasgal, especialista en policía de Medio Oriente, quien expresó aseguró que no le sorprende el accionar de la ONU, sino que “tampoco tiene importancia lo que decida la Asamblea General porque no tiene ningún tipo de fuerza ejecutiva, a menos que pase al Consejo de Seguridad”.

La ONU contra Israel

Para Ben-Tasgal, “Israel está acostumbrado a la obsesión que tiene la ONU y las organizaciones en su contra”. Y agregó: “Le gusta recordar a los judíos muertos, pero le caen menos simpáticos los judíos vivos”.

En ese mismo contexto, el analista aseguró que, “la ONU, en todas sus organizaciones en general, es un ente fomentador de antisemitismo”. Y continuó: ”Representa a 193 países de los cuales 130 no son democráticos y parte de ellos son dictaduras, entonces no se puede esperar algo muy diferente. Tenemos que centrar la atención en como votan los países democráticos”.

La abstención de Argentina

Al ser consultado sobre la abstención de Argentina a la hora de votar, y teniendo en cuenta más aún el alineamiento proclamado del Presidente Milei en su política exterior con Estados Unidos e Israel, el entrevistado sostuvo que es probable que el nuevo mandatario no haya tenido “la posibilidad de implementar una política internacional diferente” y “muchas veces los diplomáticos continúan por inercia y votan a favor de decisiones que no creen, porque de lo contrario no van a ser nunca electos a ningún puesto de la ONU”

Reunión por liberación de rehenes

Sobre sobre las versiones que indicarían una reunión en alguna ciudad europea entre el reino de Qatar y autoridades de Israel para la liberación de rehenes, el analista aseguró también haber escuchado esos rumores y consideró tomarlo como “algo posible”. “La estrategia militar de Israel fue presionar físicamente a Hamas y cuando se sientan presionados van a ceder, porque lo único que les importa es salvarse ellos”, agregó.

Para finalizar, expresó: “Qatar tiene un juego doble. Por un lado, financia el terrorismo de Hamas y promueve el terrorismo islámico; y por otro lado, se muestra en Occidente como un país progre”.