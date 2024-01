Bienes Personales: cuáles son las novedades en el nuevo proyecto de la Ley Ómnibus

Con la presentación de este nuevo proyecto de la Ley Ómnibus se alcanzó el acuerdo para obtener dictamen de mayoría en las Comisiones de la Cámara Baja, pero en lo que respecta al impuesto sobre los Bienes Personales, se hicieron algunos cambios y se incorporó una modificación en el mínimo no imponible a considerar a partir del período fiscal 2023.

Baja imperceptible

Para hablar sobre estas modificaciones, Canal E se comunicó con la tributarista Claudia Pose quien expresó que, “hay cierto desaliento porque hubo una suerte de promesa que iba a haber baja gradual del impuesto y si bien habrá, ya pasa a ser casi imperceptible porque el nuevo borrador disminuye bastante el beneficio”.

Según la entrevistada, anteriormente “se habló de una baja del 1,5% al 0,5% que iba a haber desde el 2023 al 2026 y ahora directamente se habla de una tasa máxima del 1,5 en todos esos años”. Y agregó: “Actualmente, sobre los bienes del exterior, las tasas son más altas y habrá una única sea bienes de país o del exterior”.

Con respecto a la tasa máxima de 1,5%, Pose expresó que, “si hablamos de gente que tiene contribuyentes con patrimonio en dólares, van a abonar más de un 300% más de impuestos, por un tema de tipo de cambio”.

Mínimo no imponible

Por otra parte, la entrevistada explicó que “hubo una actualización del mínimo no imponible que hay que descontar, pero en valores de dólares, no representa mucho”. Y continuó: “Ahora el mínimo por el cual no se paga tributos en pesos es de 100 millones y si se dolariza tampoco es tanto”.

En esa misma dirección, Pose sostuvo que, “se sigue manteniendo la opción del pago anticipado de cinco años a la tasa del 0,75% que ahora hay que reevaluar” porque “como ya hay una baja del 2023 al 2026 quizá no sea tan beneficioso”. “Si el proyecto sale tal como está el nuevo borrador, habrá que ver la situación de abonar cinco años por adelantado”, añadió.

Para concluir, expresó: “En este corto plazo, las medidas asustan un poco porque la carga fiscal en parte aumenta y tampoco nos deja en un espacio muy beneficioso”.