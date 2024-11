La agenda pública del sector agro se encuentra muy activa durante el último tiempo, sobre todo ante el conflicto que existe con Carrefour en cuanto al disentimiento para que se apruebe el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la necesidad de los productores para que se bajen las retenciones. Ante este panorama, este medio dialogó con el presidente de la Confederación Rural Argentina, Carlos Castagnani.

“Estamos en un país que tiene una carga impositiva donde somos campeones mundiales en ese aspecto, ante el pedido del sector y también del mismo Gobierno Nacional de ir achicando los gastos para llegar a la eliminación de impuestos, se está dando lo contrario”, comentó Carlos Castagnani. “Los impuestos municipales y provinciales, lejos de seguir ese objetivo, están aumentando esta presión impositiva que para nuestro sector es insostenible”, agregó.

El asfixio de los productores

Posteriormente, Castagnani planteó: “Lo que pedimos es que antes de recurrir a lo más fácil como es aumentar impuestos, empecemos a achicar gastos que realmente son superfluos que tiene el municipio y la provincia, para que dejen de asfixiar a los productores”.

Los productores pedirán que se le deje de entregar carne a Carrefour

“Si Carrefour sigue insistiendo en algo totalmente arbitrario y alocado, creemos que es una declaración que no logramos entender, entonces, es muy posible que como productores pidamos que no se entregue más carne a esta cadena de supermercados”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si ellos deciden, arbitrariamente, no comprar más carne nuestra no nos debemos preocupar porque tenemos muchos mercados”.

Por otro lado, el presidente de CRA señaló: “Somos muy defensores del INTA, es una entidad imprescindible para nuestros productores, pero también somos conscientes de que si hay algo que no está bien no vamos a defender lo indefendible”. A su vez, remarcó que, “nuestra defensa a esta entidad es lo primordial, CRA va a defender al INTA”.

Para finalizar, Castagnani se refirió al conflicto con Carrefour y expresó: “Hay un enojo muy grande porque es totalmente injusto lo que quieren imponer de reglamentos que nosotros también estamos en desacuerdo y parece que ante un posible convenio Unión Europea y Mercosur, expresan su malestar perjudicando a nuestros productores”.