Carlos Castagneto sobre Ficha Limpia: ”Hay una persecución política contra Cristina”

Esta semana no se alcanzó el quórum necesario para iniciar el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, en donde se iba a debatir que aquellas personas con condenas por hechos ocurridos durante su gestión pública no podrían presentarse como candidatos, en caso de ser aprobado.

A quién atribuye la persecusión política

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el diputado nacional por Unión por la Patria, Carlos Castagneto quien expresó que el tema de Ficha Limpia “debe ser abordado con una mirada crítica, ya que hay una clara persecución política contra Cristina”.

Según el entrevistado, esta persecución “tiene nombres y apellidos y no fue escrito por los libertarios, sino por el PRO”. Y agregó: “Me parece que la verdadera motivación detrás de esta iniciativa es que al gobierno no le conviene tener a Cristina como adversaria, debido a su capacidad de movilizar votos y la influencia que tiene en el electorado”.

Qué reformas debería tener el proyecto

En continuidad con el tema, el diputado sostuvo que este proyecto “no se puede implementar sin antes realizar una reforma en profundidad, que involucre el cambio del Código Penal y el Código de Procedimiento Administrativo”. Y añadió: “Actualmente, las condenas siempre pueden ser apeladas en tercera instancia ante la Corte Suprema, lo que garantiza el derecho a una defensa justa”.

En ese sentido, Castagneto aseguró que, “cualquier iniciativa que limite la posibilidad de ser candidato a alguien con una condena sin haber agotado todas las instancias judiciales es, en mi opinión, inapropiada y atenta contra el principio de presunción de inocencia que debe proteger a todas las personas”. Y remarcó que, “si cambiamos el sistema electoral y establecemos restricciones sobre quién puede o no ser candidato antes de que la justicia pueda pronunciarse adecuadamente, corremos el riesgo de cometer injusticias, excluyendo a personas que realmente sean inocentes”.

Para finalizar, el diputado agregó: “Antes de introducir modificaciones en las reglas electorales o en los requisitos para ser candidato, debemos darle el tiempo necesario a la justicia para que se expida, sino, corremos el riesgo de excluir a individuos sin fundamento”.