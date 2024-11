Uruguay: los candidatos presidenciales Orsi y Delgado cerraron sus campañas

En el último día de campaña, los aspirantes a la presidencia de Uruguay, el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi, se enfrentan a una contienda ajustada de cara al balotaje del 24 de noviembre.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Juan Sánchez quien expresó que en las últimas elecciones, los partidos que conforman la coalición opositora, como el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto, “sumaban una mayoría combinada que superaba al Frente Amplio”.

Qué sucederá con los votos de los otros partidos políticos

Según el entrevistado, este panorama “no significa que los votos de estos partidos se sumen de manera lineal en la segunda vuelta” porque, de hecho, ya se observó en las pasadas elecciones que no todos los votantes de la coalición se inclinan automáticamente por el candidato de su bloque, “lo que genera una pérdida de alrededor del 7% de esos votantes”. Y agregó: “Este porcentaje, según algunas encuestas, no se traduce en apoyo a la candidatura de Delgado, el representante de la coalición”.

En contraste, el Frente Amplio “experimenta pérdidas menores, ya que se presenta con un solo candidato y bajo un programa claro y conocido”, explicó Sánchez y sostuvo que, en este caso, la filtración de votos entre la primera y segunda vuelta “es más reducida, con una disminución que no supera el 50% del 7% que se pierde en la coalición”.

Qué dicen las encuestas y los votantes indecisos

Por otra parte, el economista sostuvo que, a pesar de estos márgenes de diferencia, “aún no hay certezas definitivas” y varias encuestas, entre las más conocidas y confiables, “han mostrado que la segunda vuelta es aún incierta”. Y continuó: “Algunas indican una ligera superioridad para el Frente Amplio, con una ventaja que se ubica alrededor del 48-46%, aunque la diferencia es ajustada”.

Para finalizar, Sánchez dijo: “Es importante tener en cuenta que existe un porcentaje de votantes indecisos o que probablemente opten por votar en blanco, lo que podría alterar el resultado final y dependiendo de cómo se resuelva esta incertidumbre, el margen de diferencia podría variar entre un 3, 4 o hasta un 6%”.