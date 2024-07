Tras cumplirse un determinado tiempo desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el programa económico centrado en el ajuste comienza a perder aceptación entre sus votantes y el margen político tiende a acortarse cada vez más. Es por eso que para analizar esta situación, este medio se puso en contacto con el sociólogo, Carlos De Angelis.

“El margen político de Javier Milei se va acortando, vemos un lento amesetamiento y una lenta caída cuando ciertos anuncios y ciertas expectativas, tienen respuestas sobre que el Presidente se ponga a gobernar”, comentó Carlos De Angelis. “En simples palabras uno mira un cambio de miradas frente a un Gobierno que ha logrado milagros con su magra cuantitativa y cualitativa en diputados y senadores”, agregó.

La falta de iniciativa por parte del Gobierno genera ansiedad en el mercado

Posteriormente, De Angelis planteó: “El Gobierno ha hecho bastante, ha logrado sacar la famosa ley y a veces se le agota el arsenal, porque era todo esperando que salga la ley y ahora se preguntan qué hacer”. Luego, manifestó que, “el Gobierno debería tener la iniciativa, pero cambia todo el tiempo el blanco y eso genera ansiedad en los mercados”.

“El resultado más rápido va a ser el impuesto a la cuarta categoría, eso está casi automático, de hecho, lo venían cobrando hasta que Massa y Milei lo sacaron, entonces, eso va a ser lo más rápido que veamos del funcionamiento de la Ley Bases”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El dólar no es una mercancía más, por lo menos en Argentina”.

El impacto del aumento del dólar en la sociedad

Sobre la misma línea, el sociólogo señaló: “No es lo mismo la papa que el dólar, cuando aumenta la papa no tiembla la sociedad, en cambio, cuando aumenta el dólar todo el mundo contiene la respiración y se instaura el pensamiento de que algo no está funcionando”. A su vez, remarcó que, “eso muestra debilidad que no puede contener esas situaciones”.

Para finalizar, De Angelis expresó: “Todas las señales y todos los economistas, que no son los fans del Gobierno, dicen que se va a tener que devaluar, se tiene que achicar la brecha y eso genera, por un lado, un desasosiego y una decepción en los propios votantes”.