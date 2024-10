Cierre de ENOHSA: “La guadaña pasó mucho más al ras que en el promedio de la administración pública en general”

El Gobierno no abandona su plan de seguir reduciendo el Estado y ahora le tocó al Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), el cual anunció Luis Caputo que se iba a cerrar y las obras que realizaba este organismo pasarán a otro para que se encargue. Es por eso que para saber los detalles sobre esta problemática, este medio se puso en comunicación con Manuel Aner, delegado del gremio de obras sanitarias.

“Actualmente somos 230 trabajadores y trabajadoras, en diciembre del año pasado éramos 350, se redujo en más del 35% la dotación del personal, es decir que la guadaña por acá pasó mucho más al ras que en el promedio de la administración pública en general”, comentó Manuel Aner. “No se sabe por qué esta violencia contra este organismo que es el rector en materia de agua y saneamiento a nivel nacional”, agregó.

Posteriormente, Aner planteó: “De acá han salido los criterios de diseño que se han elaborado y se estudian hoy en todas las facultades de ingeniería del país, sobre cómo hacer correctamente una obra como una planta potabilizadora de agua o una planta de tratamiento de efluentes cloacales”.

Sin Enohsa se termina la asistencia técnica y financiera en materia de saneamiento y agua

“La subsecretaría se encarga de otro tipo de obras como por ejemplo las represas hidroeléctricas, los canales de riego o los embalses, no son obras de tipo sanitarias”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El Estado Nacional brinda, a través del Enohsa, asistencia técnica y financiera a todas las provincias del país en materia de agua y saneamiento”.

Las áreas del Enohsa se vieron sobrecargadas por la reducción de personal

Por otro lado, el delegado del gremio de obras sanitarias señaló: “Todas las áreas están sobrecargadas por la reducción de personal que hubo, acá no se pensó, simplemente se pasó la guadaña y chau”. A su vez, remarcó que, “no hay criterio para hacer estas cosas, si el criterio es económico, es mucho más barato terminar una obra que está al 80% de ejecución para finalizar que dejarla inconclusa, no hay un criterio de eficiencia ni tampoco de economicismo”.

Para finalizar, Aner dijo que, “acá hay ingenieros especializados en ingeniería sanitaria, que hasta el Enohsa ha financiado las becas para estos ingenieros, de acá se elaboran los planes maestros considerando el incremento futuro de la población”.