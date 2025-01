Cierre de mercados: tras la sangría por el contexto internacional, volvió el rally alcista al Merval este 29 de enero

En esta jornada bursátil, el Índice Merval subió 4,5% en pesos tras unas ruedas muy duras de toma de ganancias. En tanto, los bonos soberanos también experimentaron un alza, haciendo que el Riesgo País se ubique a la baja en 611 puntos básicos.

En una entrevista con Canal E, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, explicó cómo la emisión del nuevo cupón de Grupo Financiero Galicia ha impactado en el mercado y qué oportunidades representa para los inversores.

Toma de ganancias y estabilidad en los mercados

Córdoba comenzó señalando que los mercados han logrado cierta estabilidad tras días de toma de ganancias. “Sí, ya empezamos a tomar un poco de tranquilidad también después de una sucesión de días de toma de ganancias, donde tuvimos unas bajas que son acorde a toma de ganancias y nada más que eso”, expresó. No obstante, advirtió que el mercado aún no ha alcanzado un piso definitivo: “Para quienes están comprados en estos activos que ya han tomado ganancias, si siguen comprados, no sería este el momento todavía para empezar a comprar”.

El nuevo cupón de Galicia y su funcionamiento

Uno de los temas centrales de la conversación fue la aparición de un activo denominado Gegal X, lo que generó dudas entre los inversores. Córdoba explicó que este cupón es un derecho preferencial otorgado a quienes ya poseían acciones de Galicia. “Galicia lo que hace es amplía el mundo de las acciones que tiene cotizando para poder ampliar esta cantidad de acciones. Lo que hace, en general, es darle la opción de preferencia a quienes ya son accionistas”, detalló.

Cada inversor que tenía 100 acciones de Galicia recibió 100 cupones Gegal X, los cuales les permiten adquirir nuevas acciones la próxima semana. Sin embargo, la operación solo puede liquidarse en dólar cable. “Lo importante acá es tener en cuenta que estas nuevas acciones de Galicia solo las podés adquirir pagándolas con cable”, enfatizó.

¿Cómo se pueden utilizar estos cupones?

Ante la consulta sobre si es necesario disponer de una cuenta en el exterior para operar con este cupón, Córdoba aclaró que “podrías hacerlo mediante la venta de un activo con liquidación vía cable, ya que esto se asemeja como a una licitación, que es como la oferta primaria”. De este modo, los inversores pueden reutilizar sus dólares sin necesidad de transferencias bancarias.

En cuanto al precio de las nuevas acciones, indicó que se conocerá recién el 6 de febrero, fecha de vencimiento de la oferta. Además, advirtió que aquellos inversores que no deseen adquirir las nuevas acciones deben vender los cupones antes de esa fecha. “Entre ahora y el 6 de febrero, es muy importante que si no quieren adquirir las nuevas acciones de Galicia, vendan los cupones para poder tener un porcentaje extra de ganancia”, explicó.

Rentabilidad y comportamiento del mercado

El mercado reaccionó de manera positiva a la emisión de los cupones, lo que generó gran volatilidad en su cotización. “Vos pensás que quizás empezó cotizando a entre 10 y 11 pesos, llegó a los 16 y medio”, comentó Córdoba, destacando que esto también benefició la cotización de la acción de Galicia.

Por otro lado, analizó el contexto internacional y su impacto en Argentina. Señaló que mientras en Estados Unidos la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, el mensaje fue menos optimista de lo esperado: “No fue tan benévolo al esperar el futuro, sino que ya no espera una baja significativa de la inflación”.

Finalmente, Córdoba brindó un ejemplo práctico para ilustrar el impacto de los cupones en la cartera de los inversores. “Si vos tenés mil acciones de Galicia, tenés 8 millones de pesos, pero lo que te va a pagar el cupón con precio de hoy son 15 mil pesos. No vas a cambiar el auto, no te va a pasar nada, es poder venderlos un poquito más caro y tener este pequeño plus”, concluyó.