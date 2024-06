Cómo funciona el arte abstracto en la era digital

En medio de la rápida evolución tecnológica, el arte abstracto experimenta su propio cambio digital permitiendo que muchas obras amplíen su alcance llegando a destinos sin la necesidad de ser exhibida presencialmente.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la artista visual Susana Bonnet, directora del Espacio Bonnet y coordinadora general de Artes Visuales de la Fundación Victoria Ocampo quien contó que el arte abstracto, en su caso, “surge de las vivencias”.

Cómo se traspasan las "vivencias" al arte

Según la entrevistada, este tipo de arte “surge de las vivencias”. “De pronto uno va un lugar y siente todo el entorno, los sonidos y el clima” y puede trabajar en eso. Y agregó: “Se puede hacer en distintos tamaños, y en general, me gusta trabajar en obras grandes, sin embargo, también hago pequeños formatos, libros de artistas, escenografías, entre otras cosas”.

Al ser consultada sobre la tendencia a la hora de crear y de continuar una misma temática, Bonnet explicó que trata de diversificar bastante su obra porque, según lo que se quiera transmitir “se elige el medio adecuado”, como óleos, acrílicos, pasteles y otras técnicas, “dependiendo de lo que quiero expresar en ese momento”.

Cómo mantener y abordar la originalidad

En continuidad con el tema, la artista visual sostuvo que trabaja en series, creando nuevas obras anualmente y sin agotar una temática específica. “Trato de mantener la originalidad en mi obra, abordándola desde distintos aspectos y evitando la repetición”, agregó.

En otro sentido, Bonnet contó que muchos críticos le han dicho que interrumpe la obra o la termina en el momento justo para que el público continúe viviéndola y recreándola en su espíritu. Y continuó: “Por eso, muchas personas disfrutan tener mi obra en sus livings, encontrando algo nuevo cada día, especialmente en el arte abstracto, que es muy individual”.

Las exposiciones y el contacto con la obra

Con respecto a las experiencias en exposiciones y la diferencia al momento de vender una obra, la entrevistada mencionó que, “tener contacto con la obra original genera una sensación y un feedback energético”. “Me he presentado en muchos salones y galerías, pero no creo una obra pensando en un salón específico, si uno crea pensando en venderla o en que combine con el sillón del living de alguien, se limita la magia entre la obra, el artista y el público”, agregó.

Para cerrar, expresó: “Creo que el artista debe dedicarse a crear sin descuidar la realidad y la obra también debe preservar su valor, ya que quienes compran una obra esperan que esta se revalorice con el tiempo”.