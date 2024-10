Cómo impacta el aumento de las expensas en el mantenimiento de un edificio: “Se están suprimiendo servicios centrales”

El valor de las expensas vino con un aumento bastante fuerte debido a los incrementos que hubo en los diferentes servicios, sobre todo en gas y agua, el sueldo de los encargados no representó un porcentaje elevado y hace un tiempo que en diferentes edificios no se hacen trabajos preventivos por falta de fondos. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con Gabriela Saldivia, especialista en Propiedad Horizontal.

“Este mes es un poco atípico porque hay otro factor importante y es que han llegado las facturas de gas con los incrementos por el consumo de los meses de julio y agosto”, comentó Gabriela Saldivia. “En muchos consorcios vinieron facturas muy altas y eso repercute directamente en las expensas”, agregó.

El aumento en el sueldo de los encargados no fue significativo para las expensas

Posteriormente, Saldivia planteó: “El sueldo de los encargados no fue el incremento más importante, lo que se vio en estos últimos meses fueron las facturas de los servicios”. Luego, manifestó que, “hubo facturas de agua que aumentaron un 300%, los insumos de limpieza o los materiales no tienen precio, para hacer cualquier reparación no hay precio porque van aumentando todos los meses”.

Aumentó la morosidad a la hora de pagar las expensas

“La economía familiar también se ve afectada por la pérdida de poder adquisitivo y eso hizo que quizás muchos dejen de pagar las expensas, aumentaron los morosos y, cuando aumentan los morosos, paga el resto”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Las expensas del que paga aumentan ya que los gastos del consorcio se tienen que abonar y seguir funcionando”.

Por otro lado, la especialista en Propiedad Horizontal señaló: “No se hacen trabajos de embellecimiento del edificio como remodelar el hall de entrada o automatizar el ascensor, son trabajos que hace años se dejaron de hacer en los consorcios por la falta de fondos”. A su vez, remarcó que, “hoy lo que pasa es que no se hacen las reparaciones y no se hacen trabajos preventivos”.

Para finalizar, Saldivia expresó: “Los edificios que tienen 2 ascensores limitan el uso en determinados horarios, funciona uno solo y la gente está perdiendo calidad de vida, además de que se están suprimiendo servicios centrales”.