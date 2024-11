Cómo podría perjudicar al Mercosur un acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos

Finalmente, Javier Milei consiguió su foto con Donald Trump y se habla de que podría haber un posible acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, sin embargo, esto podría perjudicar al resto de países que forman parte del Mercosur, el cual también integra Argentina. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Argentina, y especialmente Javier Milei, lo que iba a buscar era fortalecer los vínculos personales con Donald Trump”, comentó Ariel Maciel. “Durante la campaña electoral Javier Milei no dijo nada, no habló a favor ni en contra específicamente de un candidato u otro porque no quería quedar mal parado, después empezó a mostrar un montón de cosas como cuando dijo que Kamala Harris era comunista”, agregó.

Javier Milei busca un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos

Posteriormente, Maciel planteó: “El canciller Werthein va a tener bastante trabajo para convencer a Trump de qué es lo que Argentina puede llegar a darle y que no le restrinja algunos puntos claves”. Luego, manifestó que, “el propio Milei planteó que este vínculo de Argentina con Estados Unidos es como un acuerdo comercial bilateral, sin embargo, habrá sectores que quedarán marginados y no estarán dentro de ese vínculo”.

Cuáles son los riesgos de realizar un acuerdo bilateral para el mercosur

“Argentina no puede negociar un acuerdo bilateral si es que pretende mantener, respetar y sostener el Mercosur como funcionamiento de las relaciones comerciales”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No puede ningún integrante del Mercosur tener un tratado de libre comercio de manera bilateral con cualquier país que perjudique al resto de los países que integran justamente el Mercosur”.

Por otro lado, el periodista señaló: “En Estados Unidos están mirando con mucha atención cuál es la relación, va a poner mucha presión Donald Trump sobre Brasil para ver qué decisión toma respecto de los beneficios que tiene en su relación con China”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si logra que Lula Da Silva tome una postura diferente, la situación puede llegar a ser distinta porque se puede abrir la posibilidad de un acuerdo Mercosur - Nafta”.

Sobre el final, Maciel destacó que, “la relación en bloque del Mercosur con los intereses de Estados Unidos no puede llegar a ser algo efectivo y que le traiga la plata que necesita Argentina para poder dinamizar su economía, la necesidad de dólares para fortalecer el plan económico”.