El empate entre Argentinos Juniors y Fluminense quedará en la memoria por la impresionante jugada infortunada en donde un jugador brasileño Marcelo pisa al argentino Luciano Sánchez provocando una luxación en la rodilla, una de las lesiones más escalofriantes jamás vista.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el doctor en kinesiologia y fisiatria Norberto Furman, quien expresó que “es escalofriante ver como la rodilla que tiene la única función de flexionar y extender, es decir, hacer un movimiento con una leve posibilidad de una pequeña rotación, realice un movimiento lateral por el enorme patadón”.

Cómo fue la lesión

El doctor explicó que, “la articulación rompe el ligamento lateral interno, y al estar a los costados en el momento del golpe se rompe y también rompe los ligamentos con lo cual la luxación, o sea la separación de la articulación se produce en forma inmediata”.

“Todos los jugadores tienen muy buena musculatura, pero acá va a tener que fortalecer muchísimo el músculo cuádriceps; que va en el muslo por delante, entre la ingle y la rodilla, eso lo va a tener que hipertrofiar para poder sostener esa rodilla”, agregó Furman.

“Un jugador de fútbol se prepara con magnesio toda la química muscular y articular, pero no está preparado para esa lesión”, opinó el doctor.

Cómo será la cirugía y la rehabilitación

Con respecto a la cirugía, el entrevistado sostuvo que, “va a ser rápida, pero lo que va a ser muy larga es la rehabilitación”, que mínimamente va a tener un año y “un futbolista en un año pierde muchísimo del entrenamiento, la habilidad, los reflejos y porque tiene que volver a empezar”.

Para Furman, no hay dudas que la juventud del jugador de 26 años y su buen estado muscular lo ayuda, pero “va a tener las limitaciones que la articulación le va a poner”. Y agregó: “No hay que olvidar que entre el fémur y la tibia hay dos elementos que son los famosos meniscos y son los que mantienen separadas a las articulaciones y cuando se lesionan a veces si no queda bien armada esa rodilla, se toca hueso con huesos provocando artrosis”.

El doctor aseguró que en estos casos es fundamental también la ayuda psicológica porque el jugador “va a tener miedo al recuerdo de una lesión”. Y para finalizar expresó: “Es fundamental que elabore y trabaje mucho ese recuerdo especialmente cuando le toque enfrentar a otro jugador”.