Compra de criptomonedas: cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de inversión

El mercado de las criptomonedas se encuentra atravesando un auge sin precedentes, esta nueva forma de inversión ya no se estima para el futuro sino que está acaparando el presente y toda esta tendencia se ve potenciada con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos al ser catalogado como un presidente “pro cripto”. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el especialista en criptomonedas, Gastón Firman.

Gastón Firman destacó que las criptomonedas ya no son el futuro, sino el presente: “Desde 2008, con el nacimiento de Bitcoin, hemos visto un crecimiento exponencial en un periodo de tiempo relativamente corto". Subrayó la diferencia entre proyectos seguros como Bitcoin y Ethereum, y las llamadas "meme coins", que son altamente especulativas y riesgosas.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas

Según Firman, el respaldo de figuras prominentes como Donald Trump, un presidente "pro-cripto", ha generado un impacto positivo en el mercado. El entrevistado explicó que, "cuando alguien tan importante como Trump apoya esta tecnología, el valor de las criptomonedas tiende al alza". Sin embargo, advirtió que no todas las criptomonedas son seguras y que las inversiones en "meme coins" deben realizarse con precaución, ya que suelen estar asociadas a esquemas volátiles y, en algunos casos, estafas.

Activos cripto sin regulación

En relación a la regulación, Firman opinó que aunque organismos internacionales como la SEC buscan regular este mercado, en países como Estados Unidos y Argentina, la tendencia actual es hacia la no regulación. Esto se debe, según el especialista en criptomonedas, a "líderes que ven el potencial del dinero digital y prefieren dejarlo crecer sin restricciones estrictas". Citó como ejemplo la decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, liderada por el presidente Nayib Bukele.

Firman también abordó el acceso de menores al mundo cripto y comentó que, "en nuestra comunidad hemos visto chicos de 14 años haciendo arbitraje con la autorización de sus padres". Esto plantea un debate sobre la educación financiera en edades tempranas. "La educación es clave para evitar caer en estafas y manejar bien el dinero", enfatizó.

Pérdida de dinero por ignorancia

El experto criticó la falta de educación financiera incluso en niveles profesionales: "Ni siquiera los contadores reciben formación adecuada en finanzas personales. Esta es una falla histórica que debe ser corregida desde las escuelas primarias y secundarias". Firman señaló que esta carencia facilita que muchas personas caigan en estafas piramidales y pierdan dinero por desconocimiento.

Firman hizo hincapié en que las inversiones en criptomonedas no deben basarse en la expectativa de ganancias rápidas. "El dinero fácil y mágico no existe. Si alguien invierte sin conocimiento, corre un alto riesgo de perderlo todo", afirmó. Relató un caso donde un inversionista compró 50.000 dólares en una "meme coin" y obtuvo 1,5 millones de dólares, pero aclaró que estos resultados son excepcionales y no deben tomarse como norma.