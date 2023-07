Consejos para ahorrar en tiempos de alta inflación

Con la acelerada devaluación que sufre la Argentina y el aumento de precios que deja sin poder adquisitivo los sueldos de los trabajadores, cada vez resulta más complicado comenzar a ahorrar. En referencia a este tema, nos comunicamos con Débora Mollón, Licenciada en Economía especializada en Finanzas Personales.

La importancia de iniciar un ahorro cuanto antes

“Si vamos a hablar de ahorro no nos queda otra que planificar. Porque el ahorro es una decisión, no una casualidad. Si es una casualidad pasó hoy y mañana no va a volver a pasar, entonces tenemos que tomar una decisión”, explicó Débora Mollón.

“No importa el monto ahorrado, importa el hábito. Cuanto antes empiezo a ahorrar mejor, porque es cuando tengo más tiempo. Eso lo voy a invertir y va a ir capitalizando”, añadió.

Con respecto al ahorro, Mollón enfatizó en la idea de ahorrar de a pequeñas partes y sostuvo en que, “es una decisión y tiene que tener un objetivo. Porque si no tengo un objetivo, estoy desanimado. Cuando hay un objetivo la plata aparece”. Sobre la misma línea, dijo que el objetivo puede ser “de corto o largo plazo”.

¿Cómo afecta la inflación al ahorro?

Frente al problema que puede representar la inflación para el ahorro explicó dos cuestiones: “Una es que siento que ahorro y que la plata se me desvaloriza, ese es un problema que lo saneamos invirtiendo de una manera conservadora. El otro problema, es al momento de gastar. Si no me lo compro hoy mañana va a valer más”.

“El ahorro tiene que ser en cuanto cobro. Se presupuesta como si fuese un gasto más. Lo mando a la cuenta del ahorro”, disparó la entrevistada, que posteriormente explicó 2 métodos de ahorro que pueden implementarse. Por un lado está el del “50,30,20”, el cual consiste en destinar “el 50% de los ingresos a los gastos fijos”, después, “el 30% lo dedico a salidas u ocio y el 20% lo ahorro”. Luego, presentó el de las “52 semanas”, en el cual la persona todas las semanas tiene que ir ahorrando un monto un poco más elevado a la anterior.

A modo de cierre, Mollón compartió las características de las personas que no suelen tener el hábito de ahorrar: “Están las que no llegan a fin de mes y después otra cosa que pasa, es que tienen un objetivo que es más un deseo. Como por ejemplo viajar por el mundo, eso es un deseo no es un objetivo, Lo primero es no confundir objetivo con deseo”.