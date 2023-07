El dólar blue cierra este 5 de junio en caída, aunque el Banco Central tuvo que vender reservas

El dólar blue cerró el mes de junio en con una caída de $1. La cotización del dólar blue en el mercado informal fue de $492 para la venta y $487 para la compra, lo que resultó en una brecha cambiaria del 92,1% en comparación con el tipo de cambio oficial.

Dólar MEP

El dólar MEP o Bolsa se negoció en $483,4, y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 88,16%

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación, también operado con el mismo bono, operó a $498.43.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $502 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio relacionados con los gastos en turismo en el extranjero, el dólar Qatar alcanzó un nuevo máximo de $540, y la diferencia con el dólar blue continúa aumentando, llegando a los $46, superándolo por quinta jornada consecutiva.

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos se negoció a $271.60 para la venta, según el promedio de los principales bancos privados, en el Banco Nación cerró a $267 en la venta.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro, que incluye la carga impositiva se vendió a $447.97, mientras que el dólar mayorista se operó a $259,50.

Balance del Banco Central

El Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 38 millones para mantener la cotización, y es la segunda rueda consecutiva que vende divisas. Mientras que por el dólar agro de las economías regionales se liquidaron US$ 11,5 millones. En los tres primeros días de julio el BCRA acumula ventas por US$ 75 millones.