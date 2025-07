Coria Lahoz: "El segundo semestre será una sequía de dólares hasta diciembre"

En diálogo con Canal E, el economista Eduardo Coria Lahoz advirtió que "prácticamente no ingresarán dólares hasta diciembre", lo que afectará directamente al tipo de cambio y la actividad económica.

Menos dólares, más presión cambiaria

"Más que una noticia, es una certeza", afirmó Coria Lahoz, al referirse a la fuerte caída en el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Según el especialista, el 70% de los dólares que ingresan a la Argentina provienen del campo, especialmente de cereales, y esa estacionalidad implica que el segundo semestre sea siempre más débil.

"Hoy es el último día significativo de liquidación de divisas. A partir de mañana, virtualmente no ingresarán dólares hasta diciembre", sentenció el economista. Aunque reconoce que hay sectores marginales que seguirán exportando, asegura que "va a haber una sequía importante de dólares", lo cual ya está siendo anticipado por el mercado.

Frente a este panorama, el gobierno busca diversificar la matriz de ingreso de divisas a través del impulso al oil & gas y la minería. "Esa es la única forma de romper el ciclo estacional de dólares", explicó.

Dólar, inflación y futuro político

Con respecto al tipo de cambio, Coria Lahoz detalló que "hoy tenemos un esquema de flotación entre bandas que se ensanchan un 1% mensual", y remarcó que la banda superior ronda actualmente los 1.450 pesos. A pesar de eso, considera poco probable que el dólar supere ese techo.

"El Banco Central está interviniendo en el mercado de futuros, vendiendo dólares a diciembre a un precio fijo para fijarle un techo al dólar", explicó. Esta operatoria incluye una venta estimada de 4.000 millones de dólares en el último mes y una posición abierta de más de 6.500 millones.

En cuanto a la inflación, Coria Lahoz afirmó que "el pass-through en Argentina históricamente ha sido del 40%", pero observó que en las últimas semanas, a pesar de una devaluación del 7-8%, "no se ha visto impacto en los precios". Esto se debe a dos factores clave: "el mercado considera que estas subas no son sostenidas" y "hay una recesión tan fuerte que muchos sectores no pueden trasladar aumentos a los precios sin perder ventas".

No obstante, advirtió que si se mantiene el dólar entre los 1.200 y 1.300 pesos, podríamos ver "3 puntos porcentuales de impacto en la inflación hacia agosto".

FMI: cambios sin sobresaltos

Consultado sobre la salida de la número dos del FMI, Gita Gopinath, Coria Lahoz minimizó los posibles efectos para Argentina. "El FMI es una organización política influenciada por sus países miembros, y hoy Argentina goza de una buena relación con Estados Unidos", sostuvo.

De hecho, destacó el reciente respaldo del gobierno estadounidense en el juicio llevado adelante por Loretta Preska. "El apoyo explícito de EE.UU. puede incluso beneficiar a Argentina en futuras negociaciones con el Fondo", concluyó.