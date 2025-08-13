Miguel Ponce: “El mundo está pendiente de la reunión en Alaska entre Putin y el presidente Trump”

En el marco de una tensión política a nivel global ante la inminente reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, analizó para Canal E la estrategia argentina para negociar con Estados Unidos y el contexto internacional que condiciona los acuerdos comerciales.

Miguel Ponce destacó que, “el mundo, políticamente, está pendiente de la reunión del viernes en Alaska, entre Putin y el presidente Trump”, y que Europa observa con inquietud las conversaciones por posibles “sesiones territoriales en aras de la paz”.

Aplazo en los aranceles hacia China y alianza con Brasil

En lo económico, resaltó la “confirmación de que China ha logrado desplazar 90 días más la vigencia de esos super aranceles”, y el “encuentro entre Xi Jinping con Lula da Silva”, en el marco de una alianza Brasil-China que se considera “autosuficiente frente a la guerra comercial planteada por Trump”.

Luego, Ponce recordó que Brasil “está siendo castigado con un 50% de aranceles al café y a la carne”, y que Argentina envía a Estados Unidos “un 7% de nuestras exportaciones”. Según desarrolló, la excusa de Donald Trump “es política, se utilizan los aranceles como una medida de castigo pero en realidad el planteo es contra los BRICS”.

La posibilidad de un acuerdo de libre comercio quedó descartada

También explicó que, “ha empezado la negociación de la misión que preside Kreckler en Estados Unidos” junto al canciller y funcionarios de la Secretaría de Comercio. Sobre la misma línea, aclaró que está “totalmente descartada aquella propuesta de un tratado de libre comercio”, y que también es falso que Argentina vaya a tener “100 posiciones arancelarias al 0%” o cambios en los aranceles de acero y aluminio.

Asimismo, el especialista en comercio exterior comentó que lo que sí ocurrirá es que Argentina buscará “ser el primer país latinoamericano que aparezca en la comunicación que Trump va a hacer antes de la elección”. Este anuncio, aseguró, “tiene importancia política, pero es más ruido que nueces”.

A su vez, anticipó que el comunicado resaltará “el vínculo estratégico que tiene Argentina en relación a los Estados Unidos”, y la intención de “frenar la influencia china en la región”. Sin embargo, enfatizó que no habrá trato diferencial que genere reclamos de otros aliados: “No le puede dar a Argentina un trato diferencial que luego origine que otros socios le reclamen lo mismo”.