Por qué las "finanzas embebidas tienen la capacidad para reinventar la industria financiera”

El CEO de Finket, Lucas Bianchi, dialogó con Canal E y explicó cómo las finanzas embebidas están transformando el acceso a servicios financieros, permitiendo que empresas fuera del sistema bancario tradicional ofrezcan pagos, préstamos y seguros directamente en sus canales.

Lucas Bianchi aseguró: “Las finanzas embebidas tienen la capacidad para reinventar la industria financiera, tanto así como lo hicieron Netflix en su industria, Uber en la suya, o Rappi en delivery”. Luego, manifestó que este modelo permite que “cualquier cadena de valor pueda entregar un producto o un servicio financiero en el momento y en el lugar donde el cliente lo necesita”.

Nuevos accesos en el sistema financiero

También destacó que el concepto no se limita a pagos. “Un préstamo o un seguro de movilidad, si uno lo tiene en el celular, es mucho más fácil y te da acceso”, señaló. Asimismo, resaltó que las plataformas pueden ser “un canal de distribución no tradicional, que generan mejor usabilidad, nuevos verticales de negocio, más acceso, más data y más información para optimizar sus modelos de crédito”.

Sobre Argentina, Bianchi destacó que, aunque el crédito es bajo, “todos en nuestros celulares tenemos muchísimas aplicaciones, servicios bancarios y Fintech, con lo cual, se va a tender a la digitalización extrema y de todas las industrias”.

La situación de las entidades bancarias

A su vez, sostuvo que, “la banca está viviendo un punto de inflexión cuando antes ocupaba todos los espacios de su cadena de valor”. Hoy, con las finanzas embebidas y el modelo Banking as a Service, “el banco va a prestar dinero o distribuir productos a través de terceros y todos van a ganar”.

Con esta estrategia, el CEO de Finket comentó que, “pasás a un océano azul capturar un nuevo negocio pero para capturarlo tenés que reinventarte y definir cómo vas a jugar ese papel con la tecnología en el centro”.

Aunque los ejemplos más conocidos son de grandes empresas, aclaró: “Esto es multiindustria, multitamaño aplica para una pequeña farmacia, si yo embebo un préstamo alguien que no tenía acceso puede acceder en el lugar y el momento que lo necesita”.