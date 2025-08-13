Cómo impacta la política arancelaria de Donald Trump a nivel mundial y cómo afectará a Mendoza

El gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, conversó con Canal E y analizó el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos sobre la economía mendocina y advirtió sobre los desafíos internos que condicionan la competitividad exportadora.

“Lo primero, yo rescato las palabras de preocupación e incertidumbre”, señaló Mario Bustos Carra. Luego, explicó que el presidente Donald Trump “tomó una política arancelaria que inclusive hasta contrasta con cosas de la Organización Mundial del Comercio, lo cual produjo un tembladeral a nivel general”.

Antecedentes de la política arancelaria de Estados Unidos sobre Argentina

También recordó que Argentina tuvo un tratamiento arancelario preferencial con Estados Unidos hasta 2020, cuando perdió el Sistema Generalizado de Preferencias por cuestiones económicas internas. “No hemos conseguido recuperarlo, pero aún sé que hay optimismo de que sea más bajo que el que se le ha aplicado a otros países, siempre un 10% de incremento no es bueno, no es positivo, porque los encarece”.

Si bien la medida de Estados Unidos afecta más a otros países como Brasil, que paga un 50% de arancel, Carra advirtió que, “puede ser que busque mercados alternativos y uno de los mercados alternativos podemos ser nosotros, donde pueden entrar con mejores precios. Entonces ese es el alerta, la parte negativa”.

Cómo podría beneficiarse Argentina de los aranceles impuestos a Brasil

Lo positivo, según desarrolló, es que “van a haber nichos de mercado para el ingreso no solamente de los productos mendocinos sino también para los productos de nuestro país”.

Por otra parte, el gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo insistió en que el mayor desafío es interno: “No solamente tenemos que esperar, sino que tenemos que tener en cuenta qué posición tiene la República Argentina internamente para favorecer su exportación”.

A su vez, pidió una política económica nacional que “favorezca las exportaciones y que nos ayude en este sentido. Reformas impositivas y laborales para tener un margen de competitividad que nos permita perdurar con exportaciones competitivas a lo largo del tiempo”.