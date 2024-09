Crece la expectativa por la aprobación de la boleta única: “Va a alivianar la organización electoral”

El proyecto de la boleta única fue aprobado en la cámara de Senadores con determinadas modificaciones y ahora volverá a Diputados para que sea finalmente aprobada, lo cual significará un cambio en el sistema de cara a las próximas elecciones. Ante este panorama, este medio se puso en comunicación con Claudio Bargach, coordinador de RED SER FISCAL.

Más allá de las cuestiones económicas y ambientales, Claudio Bargach comentó que, “la importancia que tiene la boleta única si el Estado toma para sí el compromiso y la responsabilidad que en el cuarto oscuro, a través de los presidentes de mesa, todos los votantes reciban una boleta única donde están reflejadas todas las candidaturas en el orden nacional”.

Cuáles son los beneficios de la boleta única

Posteriormente, Bargach planteó: “La boleta única aliviana la cuestión de organización electoral, no solo el tema económico de producir cantidad de boletas, sino también la cuestión de fiscales, que si bien no desaparecen, ya no están con la tensión de tener que reponer boletas”.

El tamaño de la boleta en provincia de Buenos Aires

“La boleta en provincia de Buenos Aires, considerada la más larga, puede llegar a medir 98 centímetros o un metro”, sostuvo el entrevistado. “En Tucumán, para la elección de 2015, un ciudadano que ingresaba a votar tenía cerca de 3.000 posibles combinaciones de boletas, es decir, a pesar de que la boleta sea más amplia o no, eso pasará únicamente en las PASO”, complementó.

Por otro lado, el coordinador de RED SER FISCAL señaló: “Diputados es la cámara de origen, se aprobó en Senadores con algunas modificaciones y ahora vuelve a la cámara de Diputados para que se apruebe finalmente”. A su vez, remarcó que, “en las modificaciones aparecen que a la izquierda estarán los partidos, las candidaturas y arriba, en forma horizontal, están los partidos con sus candidatos”.

“Esta es una ley nacional, dentro de lo que salió aprobado en Diputados existe la posibilidad de adhesión de las provincias a esta ley”, expresó Bargach. A modo de cierre, dijo que, “se harán boletas separadas, ya que son discusiones separadas, se separa en una boleta nacional, una boleta provincial y, eventualmente, se puede sumar allí el nivel municipal”.