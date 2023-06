Crecen las oportunidades de inversión en los mercados de Argentina y Brasil

En medio de incertidumbres económicas y políticas a pocos meses de una elección presidencial definitoria, el mercado bursátil argentino ha mostrado mejoras selectivas en los negocios de esta semana. Ante este panorama, consultamos a Willy Gómez de Bull Market Brokers para analizar el comportamiento de los mercados en Argentina y en la región en general.

Gómez señaló que los mercados estarán bastante atentos, pero no esperaba una reacción fuerte en el corto plazo. "Creo que los mercados no van a reaccionar de forma muy pronunciada, al menos no hoy, sino que están más pendientes y esperando lo que pueda suceder la próxima semana o en el futuro", aseguró.

"Cuando Cristina Kirchner habla, los mercados están bastante atentos, sobre todo ahora que estamos en un año electoral, el último año de elecciones presidenciales es muy recordado por el mercado, especialmente con el cierre de listas tan cercano", explicó el especialista.

En cuanto a las oportunidades de inversión, el especialista destacó a Brasil como un mercado muy favorable. "Brasil es un mercado en crecimiento. Han logrado reducir la inflación, que pasó de un 12% interanual a menos del 4% actualmente", dijo Gómez.

"Tienen tasas de interés de referencia del 13%, lo que supone una tasa real positiva muy alta. Su economía está en crecimiento y su balanza comercial ha crecido casi un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado", explicó el experto.

Gómez afirmó que las acciones brasileñas y la renta variable del país ofrecen oportunidades sólidas. "Brasil es uno de los principales exportadores de hierro y uno de los sectores que ha experimentado un crecimiento significativo debido a su principal socio comercial, China", aseguró.

En cuanto al mercado argentino, el entrevistado mencionó que la renta variable ha experimentado un aumento considerable, pero es incierto hasta qué punto puede seguir subiendo hasta las elecciones primarias (PASO). "En la actualidad, la renta fija tiene más proyección de crecimiento que la variable", añadió.