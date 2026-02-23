Crisis narco en México: en “QR!” advirtieron que “la violencia escaló tras la muerte de 'El Mencho'”

La muerte del líder narco conocido como “El Mencho” abrió un nuevo escenario de violencia e incertidumbre en México. El tema fue analizado en el programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, en el que especialistas abordaron las consecuencias políticas, militares y sociales del operativo que terminó con la vida del jefe del principal cártel del país.

Caruso planteó que el hecho representa apenas “una parte de la historia”, ya que el verdadero impacto comenzó luego del operativo, con la reacción inmediata de la organización criminal en distintas ciudades mexicanas.

“El arresto y posterior muerte derivó en una respuesta extremadamente violenta del cártel”, explicó el analista internacional Marco Teruggi, invitado al programa.

Según detalló Teruggi, tras el operativo militar se registraron cerca de 250 narcobloqueos, una modalidad que incluye cortes de rutas realizados por grupos armados, incendios de vehículos y ataques a instalaciones públicas.

Entre los hechos más graves, mencionó la quema y el saqueo de una sede bancaria estatal y acciones coordinadas destinadas a exhibir el poder de fuego del grupo criminal.

“El objetivo del Gobierno era detener al principal capo narco de México y se logró, pero dentro de una crisis gigantesca”, señaló el analista, quien describió al cártel como una estructura transnacional con capacidad militar y reclutamiento de excombatientes extranjeros.

En el debate también participó el economista Hernán Letcher, quien consultó sobre la planificación del operativo. Teruggi explicó que la localización del líder narco se consiguió mediante tareas de inteligencia y que la operación implicaba un riesgo elevado, ya que en intentos anteriores el grupo criminal había derribado un helicóptero militar.

El especialista agregó un dato clave: aproximadamente el 80% de las armas incautadas al narcotráfico provendrían de Estados Unidos, lo que expone —según indicó— una contradicción en la lucha regional contra los cárteles.

Qué puede pasar ahora en México

En el programa también plantearon un interrogante clave: qué sucederá dentro del propio cártel tras la muerte de su líder. Teruggi advirtió que podrían darse dos escenarios: una sucesión interna ordenada o una guerra entre facciones. “Si se abre una disputa interna, las consecuencias pueden ser mucho más sangrientas”, explicó.

El análisis también incluyó el desafío estructural que enfrenta el Estado mexicano: recuperar territorios controlados por organizaciones criminales con fuerte capacidad económica, militar y de corrupción política.

“La pregunta de fondo es cómo desmontar ejércitos narcotraficantes con este nivel de poder de fuego y control territorial”, concluyó el especialista.

