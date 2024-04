Cuáles fueron los motivos de la temporada récord de calamares

Cuando la temporada de calamar está a punto de abrirse nuevamente, el sector celebra la temporada récord que finalizó en los últimos días de 2023, con un stock récord en la pesca.

Pesca estructurada

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Gustavo Seira quien explicó que los distintos sectores de pesca se van abriendo de acuerdo a estudios que limitan las zonas y permite estructurar la pesca de langostino, calamar y merluza.

El récord del calamar

Con respecto a la pesca de calamar, el entrevistado contó que “en relación a los años anteriores, el año pasado fue mejor” porque “se pescó aproximadamente un 73%”. Y agregó: “Esto no es algo fortuito, sino tiene que ver con el cuidado del recurso”.

En ese sentido, Seira explicó que el recurso pesquero se estudia desde hace muchos años y no se permite “la pesca olímpica”. “Esta situación permite que cada una de las especies sean cuidadas, aunque a veces puedan haber infortunios”, siguió.

Control sobre lo ilegal

Al ser consultado sobre el control de la pesca del calamar pasando las 200 millas, el periodista explicó que, “muchas embarcaciones cruzan una barrera imaginaria para pescar el recurso en Aguas Argentinas” y cuando son detectadas “vuelven hacia el lugar que les corresponde”. “Así el control es imposible”, dijo.

En ese mismo sentido, Seira sostuvo que los patrullajes “deberían ser más”, pero “los recursos tampoco son los más adecuados” por porque el frente marítimo argentino es muy grande. “Habría que patrullar imaginariamente desde la altura del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego y es imposible”, añadió.

Para finalizar, y con respecto a la pesca ilegal, dijo: “Si se pescan tamaños no permitidos, que son cotizados internacionalmente, no permitimos el ciclo de reproducción. Por ende, la biomasa se y no vamos a tener más ese recurso”.