Impacto de la inflación y la postergación del acuerdo con el FMI en la economía argentina

La repercusión en la vida cotidiana de los argentinos que genera la inflación es una constante en la agenda económica. Además, la postergación del viaje para destrabar los acuerdos con el FMI se suma a este presente preocupante.

Para hablar sobre este tema, Canal E se contacto con el economista Enrique Szewach, quien expresó que, “estamos en este esquema en donde probablemente el Fondo ya no pueda ofrecer, como pedía Massa, desembolsos anticipados; sino que puede dar lo que hace falta pero a cambio de hacer algo con el tipo de cambio”. Y añadió: “Imagino que estará postergando esto hasta después las PASO para llegar con el menor costo político posible”.

Motivos del descenso de la tasa de inflación

Con respecto al descenso de la tasa de inflación, Szewach expresó que, “dependiendo de cada mes, esa inflación te lleva un poquito más arriba o abajo”. Para el entrevistado, “cuanto más reprimida esté la inflación, porque el tipo de cambio no se ajusta, más apretado va a estar el resorte y más va a saltar en el futuro”.

Al hacer mención sobre la posibilidad de que la inflación tenga que ver con la falta de acuerdo con el FMI, el entrevistado aseguró que, “hay una mezcla de cosas”. Y aseguró que, “donde todos los precios suben al 100%, no hay ninguna razón por la cual, el dólar libre, no suba algún número. Lo raro sería que no suban los precios”.

Qué necesita Argentina para cambiar su rumbo

Para Szewach, Argentina necesita un cambio de régimen, sin embargo sostuvo que “el kirchnerismo no está dispuesto a hacerlo”. Para finalizar, añadió: “Se concedieron ciertas cosas como el propio acuerdo con el FMI, el aumento tarifario, la regularización de algunos planes sociales; pero creer que este régimen es el que tiene que funcionar, difícilmente hubiera estado apoyando un verdadero cambio”.