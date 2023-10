Cuáles son las razones por las que bitcoin no sube por encima de los 28.500 dólares

El mundo cripto está atravesando una variante preocupante porque bitcoin, que siempre tuvo valores interesantes, se encuentra en una etapa en donde le está costando arrancar.

Para hablar de los factores que le impiden despegar al bitcoin, Canal E se comunicó con Joaquín Baldo, especialista en la materia, quien expresó que, “uno de los motivos que pueden estar influyendo, es la política monetaria estadounidense donde recientemente la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir las tasas o los tipos de interés”.

Expectativas para el próximo año

Según Baldo, meses atrás, Bitcoin tenía un panorama en el que iba a rondar los 21 mil dólares y no ocurrió, y si bien, “a corto plazo, bitcoin no va a subir como siempre, se espera que lo haga para 2024 donde se aguarda un año interesante”.

Ante la posibilidad de que el bitcoin vuelva a tocar su mejor valor de 30 mil dólares, el especialista en criptomonedas aseguró que, “efectivamente lo tiene que hacer” y por análisis técnico, que es una de las herramientas dentro del mundo de la moneda digital, no solamente tiene que superar esa cifra, sino que con el paso del tiempo “tiene que llegar a 40 o 45 mil”, que es el próximo objetivo mensual.

Bitcoin ante FED

Al ser consultado por los motivos por los cuales bitcoin es sensible a las decisiones que toma la FED, Baldo sostuvo que, “es un mercado que depende mucho de lo que diariamente decidan los países y las entidades de estos países más importantes del mundo, sobre lo que es la materia regulatoria”. Y agregó que al ser un mercado donde los capitales institucionales, todavía no están presentes en cripto a gran escala, lo que va a suceder es que ante una noticia negativa las personas saquen sus fondos del mercado cripto y ante una positiva coloquen nuevamente los fondos y “esto va a lograr que sea extremadamente volátil tanto la baja como al alza”.

Economía de EE UU frente a Bitcoin

Para Baldo, “A nivel internacional, lo que son los inversionistas, tienen una mirada sobre Estados Unidos como una economía sustentable y resistente dentro de lo que se puede considerar como política monetaria”.

Al finalizar, expresó: “Si bien la economía no está creciendo como se espera, está en cierto modo no decreciendo no contrayéndose, por lo tanto, esto va a habilitar siempre a la Reserva Federal a subir un poco los tipos de interés para controlar la inflación”.