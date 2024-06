“Cuando se cruza el 10% de la indigencia, ya es un peligro para el país”

En diálogo con Canal E, el dirigente del PJ, Victor Colombano, habló sobre la percepción del Gobierno de Javier Milei sobre lo que está ocurriendo actualmente a nivel económico. También se refirió a los sectores más vulnerables y destacó la situación de los jubilados, además del aumento de la pobreza y la indigencia.

“Estamos ante un Gobierno totalmente insensible y que niega la realidad, no ve lo que está pasando en Argentina y se preocupa solamente de que le cierren los números”, comentó Victor Colombano. “No se da cuenta que detrás de esos números hay familias, jubilados y personas que tienen que estar incluidos dentro de la Argentina y del sistema económico”, agregó.

El sector de los jubilados fue el más perjudicado por la devaluación y la inflación

Posteriormente, Colombano planteó: “No podemos negar que uno de los sectores que fue más perjudicado por la devaluación y la inflación, tanto la que heredó como la que Javier Milei generó también, es el sector de los jubilados y pensionados”. Luego, manifestó que, “un jubilado que alquila, con lo que percibe como ingreso, es imposible, que si no tiene ayuda extra, pueda subsistir”.

Javier Milei perjudica a los más vulnerables con sus situaciones extremas

“Esta realidad el Presidente la niega permanentemente y el Gobierno la niega porque cree que lo podría afectar”, sostuvo el entrevistado. “Milei lleva a una situación extrema todo y perjudica, con esas situaciones extremas, a los sectores más vulnerables porque realmente no les importa, para él no existe que a una persona no le alcance para comer”, complementó.

Por otro lado, el dirigente del PJ señaló: “No estoy en contra de que un diputado o un senador gane lo que corresponde, pero lo primero que tenemos que hacer es que el pueblo termine de pagar el ajuste que generó este Gobierno”. A su vez, remarcó que, “Milei prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo único que vimos ahora es que lo pagaron los trabajadores que se están quedando sin empleo, el aumento de la pobreza en un 55% y la indigencia a un 17%”.

“Cuando se cruza el 10% de la indigencia, ya es un peligro para el país”, expresó Colombano. “En ese contexto, me parece totalmente desubicado un aumento para diputados y senadores, pero si el Gobierno se ocupara de todos, el aumento entraría dentro del contexto, sin embargo, no es lógico que se aumenten el sueldo en un 80% cuando hay paritarias que no le ganaron ni a la inflación”, concluyó.