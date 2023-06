Cupo laboral para personas con discapacidad: cuál es la situación en el sector público y privado

Conseguir trabajo es realmente una tarea complicada, pero más aún se les dificulta a las personas con discapacidades. Existen herramientas, programas y hasta beneficios para quienes los empleen. Sin embargo, el cupo ocupado es todavía bajo.

Para hablar de este tema, nos contactamos con Anahí Tagliani, empresaria Pyme y especialista en Incorporación Laboral, quién contó que “en las Pymes se está haciendo un recorrido interesante gracias a los que venimos haciendo y trabajando en inclusión”.

“Tenemos experiencia incorporando gente con discapacidades y contamos con herramientas concretas para que esto suceda”, agregó.

Programas estatales de fomento del empleo para personas con discapacidad

Según Tagliani, existen diferentes herramientas para poder lograr un acceso laboral las personas discapacitadas. Desde el Estado existen programas de “formación del empleo” donde se pueden contratar hasta 5 personas con discapacidad, quienes cuentan con sus respectivos tutores y aprenden prácticas laborales concretas en puestos específicos.

“Después puede ser efectiva la contratación y, si no se da, la persona se lleva la experiencia en el CV que le puede abrir otras puertas”, dijo la entrevistada.

Por otra parte existe PIL, Programa de Integración Laboral, donde se toman personas que tal vez hayan pasado por el otro programa o no. Para formar parte del programa, los aspirantes tienen que presentar certificados de discapacidad, ser mayores de 18 años y poder trabajar.

En estos casos, “el Estado acompaña por 12 meses con un porcentaje de valor nominal del sueldo de acuerdo a las horas de trabajo y el convenio como así también se hace cargo del 50% de las cargas sociales”, afirmó la empresaria.

Cuántas personas discapacitadas trabajan en el país

A pesar de que Tagliani sostiene que “el tema de la inclusión laboral está muy abordado” y “hay una mirada interesante en los sectores”, el cupo está muy por debajo de lo esperado.

La ley habla de un 4% de inclusión laboral en el cupo del Estado y, según la especialista, en inserción laboral “estamos sin llegar al 1%”.

Por el lado del sector privado, no hay un número establecido ya que la ley no obliga a cumplir con un cupo especificado. “Hoy no hay una estadística que diga cuánta gente discapacitada trabaja en el sector privado”, concluyó Tagliani.