Uno de los puntos más destacados en el discurso de Javier Milei cuando estuvo presente en Wall Street fueron los dichos en cuanto a la continuidad del cepo cambiario en Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con una unificación cambiaria cuando la inflación llegue a cero. Ante este panorama, este medio se puso en comunicación con el periodista especializado en economía, Damián Di Pace.

“A veces se toma una frase, cuando no está bien aclarado eso, muy técnica y no llega a la gente, entonces, causó cierta extensión de las condiciones para levantar el cepo”, comentó Damián Di Pace. “A lo que Milei se estaba refiriendo es que hay una inflación inducida, que es la inflación de la devaluación del peso frente al dólar del tipo de cambio oficial mayorista y la inflación internacional”, agregó.

No hay posibilidad de levantar el cepo sin un costo

Posteriormente, Di Pace planteó: “No hay un momento ideal para abrir el cepo, se pueden generar mejores condiciones que otras pero no hay posibilidad de no pagar un costo”. Luego, manifestó que, “en la lectura política, no se ve un Presidente levantando el cepo en el segundo trimestre del año que viene ante la eventualidad de la elección de medio término porque se sabe que hay un pase a precio”.

Se estima un nuevo crecimiento de la pobreza para los próximos días

“Esta semana vamos a tener un crecimiento de la pobreza e indigencia, la mitad de nuestro país va a estar en esas condiciones”, sostuvo el entrevistado. Por otra parte, completó: “estamos con sonrisa y media, cuando vemos ventas minoristas se ve una caída importante todavía en las ventas minoristas del 10,5% en el mes de agosto”.

Sobre la misma línea, el periodista especializado en economía señaló: “Cuando vemos el consumo masivo, cayó en agosto 13,7% y en el desestacionalizado versus julio cae 4,6%”. A su vez, remarcó que, “crecen las industrias de autos, motos, inmuebles, artículos para el hogar y electrodomésticos, por la recuperación de los créditos”.

“Estamos ante una situación de corrección de precios relativos de la economía, los ingresos están complicados y condicionados”, expresó Di Pace. “El consumidor, a pesar de que sale el crédito en el mercado, está teniendo dificultades para acceder a lo básico, que es el consumo masivo, es decir, alimentos, bebidas y cuidado personal”, finalizó.