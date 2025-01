Daniel Arroyo: “El gran conflicto en Argentina va a venir por el nivel de endeudamiento”

La situación social en Argentina se encuentra complicada ante la negativa que están teniendo las empresas de transporte para darle los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, a eso se le agrega el endeudamiento de algunas familias y el crecimiento de la indigencia. En relación a este tema, este medio dialogó con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

“Lo que hizo la comisión que regula el transporte es presentarse a la Justicia, decirle a las empresas que tenían que dar los pasajes, que nada había cambiado, la Justicia determinó que tienen que dar los pasajes pero en la práctica no está sucediendo”, comentó Daniel Arroyo. “Lo que tiene que hacer la Agencia Nacional de Discapacidad es ser muy claro con las empresas, dejar claro que tienen que hacerlo y que no es una opción, es una obligación”, agregó.

Todavía no hay resolución por los pasajes gratis para personas con discapacidad

Posteriormente, Arroyo planteó: “Si hay problemas económicos entre las empresas y el Estado, lo tienen que resolver de otra manera pero no negándoles los pasajes a las personas con discapacidad”. Por otra parte, manifestó que, “el Gobierno hizo 2 cosas, aumentó el monto de la asignación universal por hijo y aumentó el monto de la tarjeta alimentar e hizo eso para aumentar la transferencia de dinero a las personas”.

Cuáles son los factores más importantes detrás del problema en lo social

“El problema hoy en materia social tiene 3 partes, primero el endeudamiento de las familias, mucha gente se endeuda porque no le alcanza la plata y toma créditos al 500% de interés anual”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El gran conflicto en Argentina va a venir por el nivel de endeudamiento, es muy fuerte este esquema de gente que no llega o no le alcanza”.

Por otro lado, el ex ministro de Desarrollo Social señaló: “Hay más gente en los comedores y merenderos, es evidente que hay un fuerte crecimiento de la indigencia, la gente que no le alcanza para comer”. A su vez, remarcó que, “también está la nueva pobreza, la clase media que va cayendose, no es la situación de diciembre del año pasado, ya no es el 53% de pobreza porque no tenemos el nivel de inflación que teníamos en ese momento”.

“El Gobierno lo que ha hecho en la práctica es ir licuando los planes sociales”, expresó Arroyo. “El Gobierno aumentó la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar por arriba de la inflación, pero con el Potenciar Trabajo congeló el monto”, finalizó.