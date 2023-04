Diana Mondino: “Hoy las importaciones no están restringidas para los amigos del Gobierno”

Ante la gran incertidumbre política y económica que se vive en los últimos tiempos, gran cantidad de ahorristas e inversores están optando por dolarizar sus carteras para resguardar el valor.

En este contexto, nos comunicamos con Diana Mondino, economista y profesora de Finanzas de la Universidad del CEMA, quien habló sobre la situación económica actual.

“La gente piensa en dólares desde hace mucho tiempo, las transacciones grandes son en dólares, el país ya está dolarizado”, dijo Mondino, quien luego completó: “Hay que pagarle al exportador lo que valen sus dólares”.

“El problema no es la inflación solamente, hay que unificar el tipo de cambio y que los exportadores no estén obligados a entregarlos al Banco Central”, disparó la economista. “Hoy hay un desfase monumental entre el mercado y la exigencia del Banco Central”, añadió.

En esa misma línea, la experta dijo que no se puede seguir vendiendo dólares que no tenes. “Hoy las importaciones no están restringidas para los amigos del Gobierno”, explicó.

Finalmente, Mondino dijo que es necesario que el próximo gobierno tiene que achicar el déficit fiscal con recortes en lugares específicos. “Si no se reduce el déficit fiscal de alguna manera seguirá habiendo inflación”, concluyó.