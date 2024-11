Dónde están los millones que le deben su padre y hermano a Baker Mayfield

Baker Mayfield acusa a su padre y hermano de no cumplir con el pago de una deuda millonaria. A pesar de un acuerdo legal, los 12 millones de dólares siguen sin ser entregados.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Roberto Maidana quien contó que ambas partes llegaron a un acuerdo en el que el padre y el hermano de Baker Mayfield se comprometían a refinanciar un préstamo para poder comenzar a pagarle la deuda al jugador de fútbol americano.

Qué sucedió con el cronograma de pagos

Según el entrevistado, el cronograma de pagos debía iniciar el 30 de septiembre, pero al llegar esa fecha, ni Baker ni su esposa recibieron ni un solo dólar de la empresa del padre. Ante esta situación, decidieron confrontar nuevamente a su padre y, al no recibir respuesta, acudieron a la justicia,”denunciando que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de devolución”, remarcó.

En la actualidad, Baker y su esposa” están buscando que un nuevo juez no solo ordene el pago de lo que les deben, sino que también se haga cargo de los honorarios legales”, comentó Maidana y sostuvo que, además, exigen poder investigar los libros de la compañía para entender qué está sucediendo internamente, ya que no solo no les han pagado, sino que la empresa no ha podido refinanciar el préstamo para cumplir con su obligación.

A qué se dedica la empresa del padre y hermano de Mayfield

En continuidad con el tema, Maidana contó que la empresa en cuestión se dedica a asesorar a otras compañías para ayudarlas a ingresar al mercado y adquirir otras empresas, pero “Baker no tenía participación ni en la compañía ni en la directiva, lo que significaba que la empresa no le aportaba ningún beneficio en términos de imagen”.

Por otra parte, “lo que más desconcierta y preocupa al jugador es que no sabe qué ha sucedido con su dinero y por qué se le ha descontado sin recibir ninguna explicación”, sostuvo el entrevistado,

Con respecto a la actualidad deportiva del jugador, Maidana contó que juega para los Tampa Bay Buccaneers, “habiendo firmado un contrato de tres años por 100 millones de dólares”. Y cerró: “Lo que más le duele en esta situación es la traición familiar, que su propia familia, en lugar de ser transparente y devolverle lo que le corresponde, invente excusas para no cumplir con lo acordado, es lo que más le está afectando emocionalmente”.