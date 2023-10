Eduardo Reina: “La gente no siente que el político le esté dando la mano”

El contexto económico que azota a Argentina repercute de una forma exponencial sobre los bolsillos de la gente y pudo ver el desagrado cuando el valor del dólar sobrepasó los $1.000. Con el fin de ampliar este panorama, este medio hizo comunicación con el analista político, Eduardo Reina.

“No aparece nadie de Unión por la Patria, apareció Cafiero por el tema de Israel pero nadie aparece a defender nada del modelo”, comentó Eduardo Reina. “Lo de Milei fue una irresponsabilidad, pero además el modelo está cayendo por su propio peso de no haber realizado ningún plan. Este es el plan durar y realmente hoy no hay un peso”, agregó.

Nadie del radicalismo se mostró en apoyo a Patricia Bullrich

Posteriormente, Reina planteó: “De esta elección, sea el resultado que sea, van a quedar heridos de todos los partidos porque nadie se ha movido con soltura”. A su vez, manifestó que, “en el caso de Juntos por el Cambio no hay nadie del radicalismo apoyando. Muchos de los que perdieron, inclusive Larreta y compañía, están todavía llorando penas o tranquilamente en sus casas, y no se los ve en grupo apoyando a Patricia Bullrich”.

La campaña política se vio “ensuciada” ante el contexto de Argentina

“Es desagradable ver una campaña política en un momento crítico del país”, sostuvo el analista político. En relación a este tema, expresó: “Estamos en un momento muy difícil, la gente está sufriendo y los políticos van por una línea y la gente tiene otras necesidades”.

La gente se ve alejada de los políticos

Por otro lado, el entrevistado señaló que: “La gente no siente que el político le esté dando la mano en este momento duro, se está ensuciando la campaña por todos lados y eso vuelve a alejar a los políticos de la gente”. Sobre la misma línea, opinó: “No sé que hará Sergio Massa, cuales serán los anuncios, si seguirá pensando que hay que ir a correr a las casas de cambio o que otro conejo podrá sacar de la galera, pero indudablemente la situación está difícil para todos”.

A modo de cierre, Reina remarcó que, “tenemos un problema serio porque China está involucrada con el tema de Israel, está involucrada en todos lados y además, no tiene una economía floreciente. Vendrá otro swap pequeño como para seguir durando pero no va a solucionar nada”.