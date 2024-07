Eduardo Reina: “Los extranjeros no invierte en Argentina porque no existe seguridad jurídica”

Después de las medidas económicas anunciadas el fin de semana, los mercados reaccionaron con subas y bajas y el riego país continúa en alza. El impacto de las novedades permite que se haga un análisis de lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país.

Para hablar de esta actualidad nacional, Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina quien expresó que, “este es un gobierno que habla de la absoluta libertad en todos los sentidos y lo que ha hecho es libertad en las prepagas, de forma aérea, pero no libera los jubilados y el control sobre los salarios”.

Por qué los millonarios no invierten en Argentina

Según el entrevistado, existen en el mundo 128.000 millonarios “con muchísimo dinero” que están planteando dónde invertir en los próximos años y “la Argentina no existe porque no existe seguridad jurídica, el riesgo país está subiendo y los inversionistas van mirando eso”. Y agregó: “El riesgo país habla de seguridad jurídica de poder entrar dólares y llevarlos”.

Sturzenegger y Caputo: los desafíos por delante

Con respecto a la reunión que se realizó con Sturzenneger, Reina mencionó que, “todo lo que no pudo meter en la ley base la va a ir poniendo a cuentagotas”. Y siguió: “Estas leyes, en su mayoría, ya no sirven para nada y partir de esta base, se va a comenzar a intervenir en diversos sectores, como la medicina prepaga, el transporte público y de carga, con una serie de medidas que se irán tomando”.

En continuidad con el tema, el analista sostuvo que, seguramente la función del nuevo secretario “será más amigable” que la del ministro Caputo, quien “no ha logrado encontrar la manera de manejar la situación”. Y siguió: “A pesar de su enfoque en la libertad de mercado, hoy tiene que intervenir para evitar que el dólar se dispare”.

Al ser consultado sobre los desafíos que deberá enfrentar el ministro de Economía, Reina mencionó “la prueba de fuego con el Fondo Monetario Internacional, que por el momento no tiene urgencia en otorgarnos dinero”.

Los retrasos tarifarios y la situación de las provincias

Por otra parte, se le preguntó a Reina sobre los retrasos tarifarios y aseguró que hay conciencia sobre ello, pero “no es justo que la clase común cargue con las consecuencias de lo que debería haber sido responsabilidad de la casta política”. Y siguió: “La gente está muy complicada y no se están tomando medidas claras para fomentar la inversión productiva”.

Por el lado de la reactivación económica, Reina contó que la construcción siempre fue “ un motor clave para estimular la economía, pero si el Estado no da el primer paso, la situación no mejorará”. Y cerró: “Me preocupa que el problema se transfiera a las provincias, ya que cada una tiene realidades distintas y no pueden asumir la responsabilidades que les corresponden al gobierno central”.