La inflación o la perdida de valor del peso es un tema que preocupa a todos los argentinos. Es por ello que Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina, para conocer que medidas debería tomar el Gobierno respecto a la caída de valor de la moneda nacional y cuál es el efecto que puedan llegar a tener las PASO en este contexto.

"Hay dos cosas, primero el Gobierno aceleró el ritmo del crawling peg, que es una devaluación progresiva de la moneda, así que al ritmo que venimos, vamos a tener más del 7 - 8 % mensual a partir de la diferencia entre la tasa de interés y el dólar", comentó el entrevistado. Por ende "o suben las tasas o algo va a suceder" y "si no las mueve el Banco Central la plata va a ir al dólar", indicó.

Para Reina: "Si sigue subiendo el dólar oficial van a tener que subir la tasa de interés en algún momento, porque sino la suba del dólar va a pasar a la de las tasas, que está pagando un 8% mensual y si sigue el ritmo de devaluación como el de ayer nos vamos a ir a un 12 %".

Respecto a los efectos que pueda tener las PASO, el entrevistado señaló: "No hay nada que pueda indicar una tendencia concreta". No obstante, "el problema de la inflación el ministro Sergio Massa dijo que era estructural, nadie lo puso en discusión". Además, Massa "le hecha gran culpa a la sequía que con la venta de granos no alcanzó para balancear los gastos del Estado", señaló.

"El ´Ah pero Macri´ funciona para hablar de la gran deuda externa, pero no sirve para hablar de la inflación que estamos viviendo hoy", aseveró Eduardo Reina. Luego añadió: "Massa vino a reordenar la economía, pero no ordenó los objetivos del año". Y "viene con un desborde descontrolado esta semana que vamos a ver si puede ordenar a partir de la próxima semana", concluyó.