Eduardo Reina sobre el discurso de Javier Milei: “Habló de cosas que a la gente no le importan”

Finalmente se llevó a cabo la Expo EFI, donde el Presidente Javier Milei decidió brindar un discurso en medio de las expectativas por el debate de la Ley de Bases. En función de analizar en mayor profundidad los dichos del libertario, Canal E se contactó con el analista político, Eduardo Reina.

“El discurso de Milei se tiene que analizar económicamente un poco, no se fue de lo económico”, comentó Eduardo Reina. “El Presidente Milei en lo único que piensa es en lo económico, no tiró ningún plan de crecimiento porque lo único que está buscando hoy es un déficit cero y sigue con esa teoría, pegando a diestra y siniestra por todos lados, por lo que Francos tendrá que ponerse el uniforme de bombero”, agregó.

Los puntos del discurso de Javier Milei

Posteriormente, Reina planteó: “De política no hubo nada, eran todas aproximaciones económicas como siempre, pegando a los mismo de siempre, indudablemente con Melconian tiene un problema muy personal hablando de gradualismo o no gradualismo”. Luego, manifestó que, “Milei habló de cosas que a la gente no le importa, le habló a un segmento muy pequeño diciendo que va a seguir con este esquema de Gobierno”.

El Gobierno no posee una comunicación organizada

“Si el Gobierno no tiene voceros confiables y tiene gente que habla y después se desdice, la culpa es de que no tienen organizada la comunicación”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No hay off confiables porque todo el mundo tiene miedo a hablar y cada uno maneja la comunicación como se le da la gana”.

Por otro lado, el analista político señaló: “A veces hay que intuir por ciertas posiciones que va tomando cada uno de los gobernantes para saber si tienen respaldo o no tiene respaldo”. A su vez, remarcó que, “sin tener confirmación de ningún lado, van a haber cambios en el gabinete pero nadie lo puede confirmar, porque cuando se pregunta la respuesta es que está todo bien pero hay 2 casilleros del ministerio que van a cambiar”.

“Ya hubo bastante liquidación de divisas por el campo, va por el 40 o 50% y no hubo ningún boom en las arcas oficiales”, expresó Reina. “Eso se va diluyendo porque estos arreglos que están haciendo con los gobernadores, Milei sigue manteniendo la agenda mientras la oposición está desdibujada”, finalizó.