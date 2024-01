Todo lo que hay que saber para comprar y vender dólar MEP

En lo que se refiere a determinadas inversiones, hay personas que no se animan o no tienen el conocimiento para operar en el mercado de capitales e incluso cómo acceder a los dólares financieros. En este caso, este medio se comunicó con el asesor financiero, Alejandro Lepera, para que explique cómo se puede operar en el dólar MEP.

“En un cuadro de inflación de 25,5% que tuvimos en el último mes porcentual en el último informe del IPC, el dólar este mes lleva casi un 24% de incremento”, comentó Alejandro Lepera. “Esto hay que considerarlo y tenerlo presente, porque hemos tenido una brecha del 100%, que luego se redujo a un 10% y, actualmente, es de un 50%”, agregó.

Cuáles son los requisitos para acceder al dólar MEP

Posteriormente, Lepera planteó: “El dólar MEP es un tipo de cambio al que se accede, una persona física o una empresa, a través del mercado de capitales”. Luego, explicó que, “en caso de requisitos para personas físicas, tener ingresos declarados, no haber comprado dólar ahorro en los últimos 90 días, no tener planes o programas sociales, no haber refinanciado deuda de tarjeta de crédito en los últimos 12 meses y no haber solicitado subsidio de luz y gas”.

Qué deben tener en cuenta las empresas para operar en el dólar MEP

“Hay algunos puntos que mejoraron en términos de MEP, las empresas que acceden al MULC, quienes importan, no deben acceder al MEP porque esto anula la posibilidad”, sostuvo el entrevistado. “Por eso cuando se compra el dólar a través del banco, impacta de la misma manera nada más que tiene un poco más de tiempo para operarlo”, completó.

Es necesario contar con una caja de ahorro en pesos y dólares

Por otro lado, el asesor financiero señaló: “En términos de cotización, se ve afectado directamente con un tipo de cambio diferencial producto de la oferta que dan los distintos tipos de cambio en el mercado”. En otra instancia, remarcó que, “caja de ahorro en dólares y en pesos tienen que tener y una cuenta comitente. Cuando hagan dólar MEP aparece una declaración jurada, confirman y listo”.

“Una de las posibilidades es retirar los dólares, llevarlos a mi casa o reinvertirlos en el mercado de capitales”, expresó Lepera. “Esto si o si se tiene que hacer, hay una regulación actual en donde para reinvertir los dólares que vendo en el mercado de capitales, tiene que pasar por la cuenta bancaria y volver a la cuenta comitente”, concluyó.