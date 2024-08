El Banco Central eliminó las restricciones que afectaban al dólar "cara chica”, permitiendo su uso y aceptación sin trabas en todo el país. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Fausto Spotorno, quien explicó que efectivamente, el Banco Central decidió aceptar los billetes de dólar "cara chica", que aunque son más antiguos, “siguen siendo moneda de curso legal en Estados Unidos”.

Por qué los bancos pueden recibir estos billetes

Según el entrevistado, a pesar de que estos billetes no se utilizaban con frecuencia y el propio Banco Central había considerado cambiarlos, “no existe ninguna razón legal para no aceptarlos, y ahora se están reintroduciendo en circulación”. Y agregó: “Incluso algunos supermercados anunciaron que aceptarán estos billetes”.

En ese sentido, Spotorno mencionó que este supermercado, en particular, decidió recibir los dólares "cara chica" a un tipo de cambio superior al libre, fijándolo en 1.400 pesos. “Esta oferta funciona de manera similar a otras promociones que hacen los supermercados, como descuentos por pagar con tarjeta de crédito o débito”, ejemplificó.

La legalidad de este dólares y el motivo de su desuso

“Dado que estos billetes son moneda legal, no debería haber ningún problema con su aceptación”, aseguró el economista y mencionó que, “se puede depositar y, por ley, el banco está obligado a recibirlos”. Y añadió: “Debido al cepo cambiario, muchos de estos dólares de denominación pequeña estaban guardados y la gente prefería no usarlos”.

Para cerrar, y en referencia a las medidas de seguridad de las divisas, Spotorno dijo: “En general, los billetes más recientes tienen mayores medidas de seguridad, ya que Estados Unidos, como cualquier otro país, va actualizando su moneda para incorporar avances tecnológicos en seguridad”.