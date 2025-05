El periodista especializado en economía, Damián Di Pace, conversó con Canal E y analizó la actualidad macroeconómica de Argentina, abordó temas como la desaceleración inflacionaria, la contracción del consumo y los pasos del Gobierno para incentivar la exteriorización de dólares no declarados.

“Los datos son auspiciosos”, afirmó Damián Di Pace al referirse a la inflación de los primeros días de mayo, especialmente en alimentos y bebidas. Según explicó, “la primera semana de mayo casi no se vieron aumentos”. Sin embargo, advirtió que esto se da “en un contexto de caída en el consumo masivo”, lo cual limita la posibilidad de nuevos incrementos de precios. “La colateral del dato es que todavía en consumo masivo vemos caída en el desestacionalizado”, remarcó.

Se espera una desaceleración de la inflación para el mes de abril

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,2% en abril, una cifra menor que el 3,7% de marzo y se espera que el dato nacional que difundirá el INDEC muestre una tendencia similar. “Probablemente, el dato de mañana sea más elevado, pero sigue mostrando una desaceleración”, explicó.

Según Di Pace, mayo será el mes del reacomodamiento de precios. “En abril vimos un desacople de precios fenomenal, donde misma categoría y mismos productos, llegaban a tener diferencias de hasta 35%”, detalló. Esta situación se generó luego del levantamiento del cepo a personas físicas, lo que dejó desfasadas las listas de precios anteriores. “Ahora en mayo vamos a tener un nuevo nivel de precios equilibrados”, anticipó.

Escaso movimiento del tipo de cambio en el último tiempo

Además, apuntó a la estabilidad cambiaria como un factor determinante: “Desde el 11 de abril hasta ahora, el tipo de cambio sólo avanzó un 3%. No ha sido aquello que se esperaba”.

Uno de los puntos centrales fue el régimen de “presentación espontánea” que prepara el Gobierno para incentivar el ingreso de dólares en negro al circuito formal. Según el periodista, este mecanismo busca “amparar a los consumidores que vuelquen sus dólares sobre el sistema para alguna compra”, sin necesidad de una ley específica ni reducción de impuestos, aunque sí contempla la condonación de multas e intereses.

“No es un blanqueo tradicional, como los que vimos en las tres etapas anteriores”, explicó. La iniciativa se basa en el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario y apunta a proteger a quienes hagan compras importantes, como un auto o un electrodoméstico, con dólares no declarados. “Firmarían una declaración jurada en la que afirman que esos fondos no provienen de lavado ni de actividades ilegales”, agregó.