El BCRA emite casi $2 billones por mes para pagar los intereses de las Leliqs

Para pagar los intereses de las Leliq, el Banco Central emite en la actualidad casi dos billones de pesos. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Jorge Neyro quien expresó que, “esta emisión es la acumulación de varias cosas”.



“Las Leliq salieron del dinero que el Banco Central emitió en algún momento y terminó en los bancos”, explicó el economista. Y agregó: “Si emitió para comprar o girar al Tesoro, ese dinero terminó en los bancos y no supieron a quien prestarle, porque no hay demanda de crédito, y al no haber demanda terminó en el Central donde remuneró ese dinero al interés”.

Para Neyro, “como la inflación fue subiendo el BCRA se vio en la obligación de ir subiendo la remuneración de ese dinero para que los bancos los sigan dejando ahí, donde se produce el interés pero que nadie lo saque porque si salen de ahí se va a ir a depósito y eso va a crear mayor inflación”.

Qué pasará a raíz de las medidas económicas anunciadas por Massa

Con respecto a que sucederá a partir de las medidas impuestas por el ministerio que demandan un costo fiscal alto, Neyro sostuvo que, “va a terminar financiando eso con mayor circulación de dinero”.

“Es una decisión política de cara a las elecciones, pero la consecuencia de toda esa financiación será más inflación”, explicó el economista. Y añadió que la solución, de alguna manera, la saben todos los políticos y es reducir el déficit fiscal a cero.

El FMI, después de las elecciones

Para Neyro, “después de las elecciones no habrá más espacio para seguir tensando la cuerda con el Fondo Monetario porque aunque el nuevo gobierno tenga más respaldo político porque sale de unas elecciones, el Fondo ya lo viene tensando en la forma de dirigirse al gobierno en los documentos”. Y continuó: “Si en los documentos parece duro, en el diálogo debe ser mucho más porque es algo privado”.

Para finalizar, expresó: “El Fondo va a seguir apretando las clavijas independientemente de quien gane”.