El dólar blue cerró imparable este 7 de agosto con una suba de $22

El dólar blue cerró este 7 de agosto con voracidad alcista. El dólar blue aumentó $22 cerca del cierre de la jornada. De esta manera, la divisa paralela cerró a $596 para la venta, marcando un nuevo máximo nominal y se compró a $591. El alza llevó la brecha del blue con el tipo de cambio oficial al 109,9%, el máximo valor desde el 18 de mayo pasado cuando llegó al 110,3%.

Dólar MEP

En la misma línea que los aumentos del dólar blue, el dólar MEP con el bono GD30 cerró en $523,25.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se vendió a $594,04.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $590 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio aplicables a los gastos turísticos en el exterior con tarjetas de débito y crédito, el dólar Qatar cerró a $588,4. Este tipo de cambio se aplica a los consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos se negoció en $295,25​, según el promedio de los principales bancos, y en el Banco Nación aumentó nuevamente y se ubicó en $293. El dólar mayorista se ubicó en $283,15 por unidad.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos del 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, cerró en $509,25.

Balance del Banco Central

En tanto, el Banco Central (BCRA) comenzó la semana con compras por unos US$ 21 millones y en el mes suma unos US$ 380 millones, mientras que las economías regionales liquidaron hoy US$ 132,3 millones.