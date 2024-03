El Gobierno decidió modificar la fórmula jubilatoria por DNU

En medio de los debates en el Congreso sobre una nueva ley de movilidad previsional para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, el Gobierno decidió promulgar por decreto una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones.

Actualizaciones "loables"

Para conocer los detalles de esta actualización, Canal E se comunicó con el abogado previsional, Norberto Markarian, quien expresó que esta decisión de la nueva gestión es “loable” porque hasta el momento “no contábamos con nada” y “los jubilados necesitan una ayuda para poder llegar a fin de mes”.

Según el entrevistado, la nueva fórmula con el bono va a ser de 256.900 pesos por mes y sin el bono 168.900. “De todas formas, sigue siendo un salario bajo para las jubilaciones porque no alcanza a cubrir la canasta familiar que es de 685.000 pesos por mes”, agregó.

El Gobierno y los diputados

Para Markarian, esta actualización “la implementó el Gobierno porque los diputados no lograron absolutamente nada en todo este tiempo”. Y continuó: “Ellos son los representantes del pueblo y lo que tendrían que haber hecho, lo tuvo que hacer el Gobierno con el dinero que pudieron recaudar después de hacer las cuentas y ver que faltaba dinero por todos lados”.

De todas formas, el abogado previsional aseguró que los jubilados “van a perder casi un 40% de aumento en torno a la inflación” porque “no se lo van a dar”. “Ya lo damos por perdido y tampoco sabemos si la Corte Suprema se lo va a otorgar o no, porque los juzgados puede ser que lo otorguen, pero después los organismos oficiales lo van a apelar”, continuó.

Moratorias

Con respecto a los jubilados que pagan moratoria, Markarian aconsejó apurarse porque “el año que viene ya no hay más”. “Tienen que tratar de pagar los años que le faltan porque sino no se van a poder jubilar y van a entrar en una la jubilación universal, que es para la gente que no tiene aportes o no les alcanza”, siguió.

Al finalizar, dijo: “Los bonos a las jubilaciones mínimas se seguirán dando porque lo confirmó el ministro Caputo al asegurar que si son eliminados, los jubilados van a entrar en indigencia”.