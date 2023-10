El gobierno oficializó la prórroga del dólar soja

En un contexto económico arduo, por las constantes variaciones de los diferentes tipos de cambio de la divisa norteamericana, el Gobierno hizo oficial la prórroga del “dólar soja” hasta el 25 de octubre, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Lucas Carattini, quien expresó que, “es interesante que para esta edición del dólar soja, el 25% que antes era de libre disponibilidad, ahora es a liquidar en el contado con liquidación”.

Y agregó: “Es un cambio, desde el punto de vista del gobierno, que se le empieza a dar entidad a algo que antes no se le daba entidad: los dólares financieros”.

Liquidación del agro

“Para el lado del agro, los productores que todavía no hayan liquidado, les representa una mejora a la cotización que van a tener por lo que están vendiendo”, contó Carattini. Y continuó: “Pero no nos tenemos que olvidar,que venimos de la peor sequía de la historia del sector y no quedan muchas toneladas de soja para liquidar”.

Con respecto a la cantidad que queda para liquidación el economista, estimó que se trataría “entre 3 y 4 millones de toneladas que te implicaría unos 1700 millones de dólares más, que no terminarían de resolver los problemas”.

La contracara de las restricciones

Según Carattini, es importante no olvidar que aplicar este tipo de dólares diferenciales, implica que la contracara, más allá de que generan emisión porque los dólares que compra el Banco Central emiten pesos para comprar, “esos dólares implican que se está dejando de lado la recaudación que se debería tener en retenciones del año que viene”.

Tipos de cambio

Al ser consultado, sobre la cantidad de tipos de dólares y su repercusión en la economía de nuestro país, el economista sostuvo que, “es bastante contraproducente tener muchos tipos de cambio en la economía” y que en la actualidad “debemos tener, entre todas las categorías de este tipo de cambio, unos 30 o 40, que son realmente muy contraproducentes para cualquier agente económico que necesite hacer algo”.

Para finalizar, expresó: “Es una curita para tratar de tener dólares que obviamente no te solucionan el problema de faltante de dólares, pero disminuye un poco y da también un poco de oferta para lo que es los dólares financieros”.