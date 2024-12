El PAMI eleva la cantidad de requisitos para obtener el 100% de descuento del medicamento

El PAMI ha aumentado los requisitos para obtener el 100% de descuento en medicamentos, dificultando el acceso a tratamientos esenciales para los jubilados.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, quien explicó que recientemente PAMI emitió una resolución que mencionaba la eliminación de 44 moléculas del vademécum general.

Qué sucedió con los descuentos

Según el entrevistado, este informe “encubrió” la pérdida de entre un 20% y un 30% en los descuentos sobre los medicamentos. Y agregó: “Además, nos enteramos de la reactivación de una antigua disposición vigente en PAMI, la cual establece que los medicamentos más costosos se brindan por excepción, y para obtener el 100% de descuento, que es lo que se necesita, se exigen una serie de requisitos”.

Cuáles son los requisitos para acceder al 100%

En continuidad con ese tema, Semino explicó que este programa, que lleva ya más de 20 años, ha ido reapareciendo periódicamente, aumentando las exigencias para acceder al 100% de descuento. “Antes de esta resolución, el requisito era que los beneficiarios tuvieran una jubilación mínima o, como máximo, un 0,5% adicional y ahora, el requisito se eleva a un 1,5% sobre la mínima”, contó.

Además, “se exige no estar afiliado a una prepaga, no tener más de un inmueble y no poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad”, mencionó el entrevistado. Y remarcó que estamos “ante un recorte en la partida destinada a los medicamentos, afectando, como siempre, al jubilado, quien es la víctima principal de este ajuste”.

En ese sentido, Semino mencionó que esta situación “ha ocurrido en todas las administraciones anteriores, y, como siempre, el oficialismo de turno es el principal responsable”.

Para finalizar, el entrevistado agregó: “A la vez, la industria farmacéutica continúa llevándose la mayor parte del beneficio, ya que, mientras existe una creciente dificultad para adquirir los medicamentos necesarios, lo que realmente se sigue fomentando es el negocio farmacéutico”.