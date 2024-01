"No es que Milei recibe un país perfecto, pero ahora lo está destruyendo”, aseveró el presidente de ENAC

El presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, en diálogo con Canal E, se refirió a la única entidad empresarial que sí se adhirió al paro nacional organizado por la CGT, además de los puntos más importantes de la liberación de exportaciones y la reforma laboral. También habló del estado en que recibió Javier Milei a la Argentina al momento de asumir el mandato.

“Para nosotros fue una jornada de protesta, no tenemos una estructura verticalista que obliga a nuestros asociados a parar”, comentó Leo Bilanski. “Lo que más agrede es que hay un cambio de modelo que está proponiendo el poder ejecutivo, el cual pone en riesgo a los sectores económicos donde nosotros trabajamos”, agregó.

Qué impacto podría tener la liberación de importaciones

Posteriormente, Bilanski planteó: “La liberación de importaciones sería una de las cosas que más me perjudique y el incremento de la energía que uso a valores del 800%, eso me hace menos competitivo en cuanto a mi estructura de costos”. Luego, manifestó que, “las cosas que se ponen en juego por esta transición no pueden quedar a cargo de los actores de la ciudadanía”.

Las grandes empresas se rigen por regulación pública

“La mayoría de las grandes empresas están atadas a negocios relacionados con la regulación pública o del Estado”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todo el conglomerado de energía depende del Estado como inversor, podemos estar enumerando cientos de empresas grandes de más de 1.500 trabajadores para que veamos la realidad de lo que es el capitalismo nacional”.

Por otro lado, el presidente de la asociación ENAC señaló: “Hace un año y medio planteamos al Gobierno y al Congreso, para crear 1.000 nuevas PyMEs y 1 millón de trabajos registrados, 20 propuestas y uno de esos puntos es la simplificación impositiva y laboral para empresas de menos de 10 trabajadores”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la agenda de las PyMEs corre por un carril y las grandes empresas por otro distinto”.

El Presidente Javier Milei recibió un país en malas condiciones

“El Presidente Milei recibe un país malo, en malas condiciones, recibe un país con una inflación galopante, del 200% anual y con una generación de empleo privado estancada”, expresó Bilanski. “El presidente Macri perdió 25.000 PyMEs y Alberto Fernández perdió 12.000, por lo cual, no es que Milei recibe un país perfecto y ahora lo está destruyendo”, concluyó.